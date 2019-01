Don Omar dice no ser homofóbico

El cantante de música urbana, William Landrón conocido como “Don Omar”, se expresó en su red social de Facebook negando los comentarios en su contra donde lo acusaban de homofóbico.

El exponente de música urbana fue objetivo de críticas luego de que comentara en sus redes sociales sobre la carne de pato mostrando la imagen del animal con un oso. Horas después, el cantante Ozuna admitió haber salido en un video porno. El exponente utiliza el logo de un oso para identificarse.

Ozuna se ve salpicado en el asesinato de reguetonero

El abogado del artista aseguró que fue extorsionado por el fallecido Kevin Fret. (Publicado martes 22 de enero de 2019)

“Yo fui criado en una casa donde la tolerancia a la homosexualidad se enseñó desde que era un niño, porque me criaron rodeado de personas que decidieron tomar la decisión en su libre albedrio de disfrutar de ellos, de sus cuerpos, de sus creencias y de sus preferencias sexuales tal cual quisieron.” , aseguró Landrón.

En su mensaje habla sobre algunos de sus familiares, quienes son parte de la comunidad LGBTT, y explica que fue criado por su tía lesbiana, Vicky.

Incluso anticipa que uno de sus hijos “vendrá con mucho miedo a tratar de explicarme que su orientación sexual no es igual a sus amiguitos... Y, el día que eso suceda, el de ellos que sea, tiene mi apoyo incondicional".

Por otro lado, el artista lamenta el hecho de que no se han levantado voces para esclarecer el asesinato del artista Kevin Fret, quien fue asesinado la pasada semana en Santurce.

“Homofóbico no soy. La realidad es que yo no soy la víctima, y que el único victima aquí es quien ya no está porque murió.”, expresó Don Omar sobre Fret.

“No traten de usarme a mí, no traten de venir con el homofóbico, no. Ese no soy yo, así que yo con mucho gusto el día que ustedes quieran, voy donde ustedes quieran a dejarles claro que ni uno solo de ustedes puede llamarle homofóbico a un caballero que ama a sus familiares homosexuales, los respeta, los cuida y desea lo mejor para cada uno de ellos.”, recalcó el artista.