Don Raúl necesita trasplante para seguir viviendo

Don Raúl es un hombre de 69 años, diabético e hipertenso, con muchos deseos de vivir, sin embargo, necesita con urgencia un trasplante de riñón y ayuda del pueblo para poder costear los gastos.

“Hace poco que salí de la diálisis, y entonces fui a un establecimiento de comida rápida y yo me voy a desayunar algo, un “cafeíto” o un huevito con jamón y cuando voy a pagar, pues caí porque me sacaron agua de más.”, explicó Don Raúl.

El sexagenario tendrá una cita el 17 de diciembre en el “Dallas Transplant Institute” para evaluar sus tejidos, y para esa fecha deberá tener todo el dinero que paguen los gastos relacionados al trasplante de riñón que necesita para vivir. Según explicó, necesita recopilar más de $10,000.

“Yo tengo que pagar los pasajes, yo tengo que llevar una persona conmigo y el hotel son 57 días, y el hotel me quita $40 por noche. Más la comida.”, expresó.

Añadió que su seguro médico no tiene cobertura en Estados Unidos y que el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas no acogió su caso.

“Me dijeron que no tenían fondos, y entonces no me han contestado más nada.”, dijo.

Su usted desea ayudar a Don Raúl, puede hacerlo depositando a la cuenta de First Bank #8040-19-2248, o puede comunicarse al 939-243-9539.

