Trump dice no dejará que Kim sea espiado por familiares

Trump dice no permitirá que Kim sea espiado por familiares

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizó este martes que no dejará que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) use como informantes a miembros de la familia del líder norcoreano, Kim Jong-un, después de que se revelara que esa agencia trabajó con el hermano del mariscal, asesinado en 2017.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump también reveló que este lunes recibió otra "preciosa carta" de Kim, y se mostró muy optimista sobre las perspectivas de un proceso de distensión que se ha estancado desde la fallida cumbre del pasado febrero en Hanói, Vietnam.

"He visto la información sobre la CIA respecto a su hermano, o medio hermano, y le diría (a Kim) que eso no ocurriría bajo mi mando. Yo no dejaría que eso ocurriera bajo mi mando", aseguró Trump.

El mandatario se refería a la información publicada este lunes en el diario The Wall Street Journal, según la cual Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano, era un informante de la CIA.

El rotativo, que citó a una fuente anónima "con conocimiento de la cuestión", aseguró que Kim Jong-nam -quien vivió en el exilio durante los últimos años de su vida- se reunió en múltiples ocasiones con agentes estadounidenses y que "existía un nexo" entre la CIA y él.

Kim Jong-nam fue asesinado en febrero de 2017 en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, por dos mujeres que le frotaron el rostro con agente nervioso VX -catalogado como arma de destrucción masiva por la ONU- y que, según Estados Unidos y Corea del Sur, trabajaban para el Gobierno norcoreano.

Corea del Norte ha negado cualquier tipo de implicación en el crimen contra Kim Jong-nam, y Malasia puso este año en libertad a las dos mujeres presuntamente implicadas: la indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Doan Thi Houng.

Trump aseguró además que había recibido una "carta muy personal, muy cálida y muy amable" del líder norcoreano, y aseguró que aprecia ese gesto.

"Creo que pasará algo que va a ser muy positivo", pronosticó, aunque no quiso entrar a valorar si habrá una tercera cumbre pronto.

"Mientras tanto, no ha habido pruebas nucleares, no ha habido grandes pruebas de misiles. (Kim) ha cumplido su promesa, y eso es muy importante para mí", agregó.

Corea del Norte lanzó el pasado mes de mayo varios misiles balísticos de corto alcance, pero Estados Unidos ha sido muy prudente en su reacción al respecto para no malograr el diálogo sobre desnuclearización, y Pionyang ha insistido en que son parte de sus ejercicios militares ordinarios.

Horas antes de las declaraciones de Trump, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó que es "totalmente posible" una tercera cumbre entre el mandatario estadounidense y el líder norcoreano, y dijo que Washington estará "listo cuando ellos estén listos".

La pasada semana, Corea del Norte volvió a instar a Estados Unidos a que modifique su postura en el diálogo sobre desnuclearización para poder retomar las negociaciones, y advirtió que de no hacerlo comprometería lo que ambos países acordaron en su cumbre de Singapur de hace un año, la primera entre Trump y Kim.