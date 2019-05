La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló este miércoles que el Municipio de Dorado invirtió $5.1 millones en proyectos sin utilidad.

Según el comunicado, Dorado contrató: diseño de planos, consultas y compró tres solares de la Compañía de Fomento Industrial para la construcción del nuevo Coliseo Municipal, la Plaza Frontal y fuente ornamental, la Torre de Estacionamiento y el Centro de Convenciones.

El informe también reveló que el Municipio autorizó seis órdenes de compra por 671,409 dólares contra dos contratos obtenidos mediante subastas, en proyectos que no estaban incluidos en las subastas. La construcción de la Plaza Frontal y las fases II y III de las mejoras al parque de pelota del Barrio Higuillar, no estaban incluidos entre los trabajos adjudicados por lo cual se requería la celebración de subasta pública para estas obras.

Además, contrario a la ley y reglamentación vigente, el Municipio fraccionó el proyecto de actualización del sistema eléctrico del Centro de Manejo de Emergencias, con el propósito de evitar exceder el límite de 200 mil dólares que fija la ley, y así evadir el procedimiento de subasta. Estas situaciones que impiden la libre competencia, se atribuyen a que el Alcalde y la Junta de Subastas se apartaron de las disposiciones legales y reglamentarias.

En el Hallazgo tres se señala que el Municipio realizó pagos indebidos de 119,138 dólares por reclamaciones incorrectas en las órdenes de cambio y por trabajos no realizados por los contratistas. Por ejemplo, se identificaron cuatro áreas del parque de pelota mencionado, en las cuales no se realizaron trabajos, y tampoco se realizaron obras incluidas en los contratos como las verjas o aceras de hormigón.

El director de Finanzas certificó que Dorado mantenía 635,069 dólares en cuentas por cobrar por patentes municipales. El examen realizado observó que el registro de patentes tenía cuentas vencidas de más de cinco años y la información no estaba actualizada, ni era confiable.

Además, la tardanza en las conciliaciones bancarias provocó que se realizaran, 111 débitos no autorizados por 12,905 dólares de la cuenta corriente del Municipio para pagos de teléfono, auto, cable, energía eléctrica y agua. Sobre estos hechos, el Municipio no había realizado investigaciones internas para averiguar las causas, no había referido la situación al Departamento de Justicia, ni había notificado a la Oficina del Contralor. Tras una reunión con nuestros auditores, luego de año y medio de la notificación de contabilidad a sus supervisores de esta situación, el Municipio radicó una querella en la Policía de Puerto Rico que fue investigada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja quienes identificaron a una persona ajena al Municipio como la responsable de los débitos no autorizados.

El informe del Contralor -que está disponible en línea- cubre desde 1 de enero de 2013 hasta 30 de junio de 2017.

