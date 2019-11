Laq madre de Dulce María Alavez instó a la comunidad y a las autoridades a que "no se olviden de ella" a dos meses de la desaparición.

En un afán por dar con el paradero de Dulce María Alavez, su madre urgió a quien cuente con una foto de la menor a que la comparta, ya sea de mano en mano o por las redes sociales.

“Quiero que sigan compartiendo la foto de ella, para que lo de mi hija no se muera, para que no se olviden de ella, porque esto todavía sigue”, destacó cabizbaja y con voz entrecortada Noema Alavez Pérez, madre de la pequeña de cinco años.

Y es que en la víspera de que se cumplan dos meses del rapto de la menor familiares y amigos urgen a que continúe en marcha la búsqueda. Tanto así que tiene prevista una vigilia en honor de la niña, el sábado 16 de noviembre en el City Park de Bridgeton, Nueva Jersey, el último lugar donde fue vista la chiquita.

En el evento esperan orar y cantar para que “quien se la llevó” devuelva a la pequeña con bien a su familia. “Por favor que la regresen. No entiendo por qué se la llevaron. No sabemos qué quieren, que nos digan qué quieren, porqué se llevaron a mi hija. Todavía esta chiquita para que esté pasando por este sufrimiento sin su familia”, agregó Alavez Pérez.

La mujer ofreció un recorrido por los atuendos favoritos de Dulce María, así como del altar que tiene de dibujos y fotos en recuerdo de la menor.

El pasado octubre la abuela materna Norma Pérez convocó una masiva búsqueda por Dulce María. La misma no arrojó frutos.

La mujer, de origen mexicano, insistió en que “tenemos la esperanza de encontrar a mi nietecita. Sabemos que han pasado cinco o seis semanas, pero no vamos a descansar hasta encontrarla. Le doy las gracias a todas las personas que nos están apoyando, la verdad no tengo mucha palabra, porque nosotros estamos pasando por un tiempo muy difícil angustiados por no saber nada de la niña”.

El llamado estuvo marcado por dos pancartas sostenidas por la tía, de nueve años, y el hermanito, de tres, de Dulce María. Las mismas leían: “Por favor ayúdanos a encontrar a mi hermanita Dulce María. Yo la extraño mucho y quiero que ella vuelva. Por favor ayúdanos”.

Dulce María Alavez, quien desapareció el pasado 16 de septiembre, figura entre las personas más buscadas del FBI. Si tienes algún detalle sobre la pesquisa, por pequeño que parezca, puedes comunicarte al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).