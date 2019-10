Dunkin' adelanta estreno de sandwich con carne vegetal

Beyond Sausage Breakfast Sandwich

Un sándwich a base de plantas pronto llegará a los restaurantes Dunkin' de todo el país.

Después de asociarse exitosamente con Beyond Meat durante el verano, Dunkin' llevará su Beyond Sausage Sandwich a más de 9,000 restaurantes a partir del 6 de noviembre, anunció el lunes la empresa Canton, Massachusetts.

Los clientes tienen la opción de obtener el sándwich de salchicha a base de plantas en un panecillo inglés o con huevo y queso.

"Dunkin' es la marca que democratiza las tendencias en Estados Unidos, y esta última incorporación a nuestro menú ofrece a los consumidores más opciones para satisfacer sus necesidades en constante evolución", dijo el presidente ejecutivo de Dunkin' Brands, Dave Hoffmann, en un comunicado.

Dunkin' es una de varias compañías de comida rápida que ofrecen productos Beyond Meat. Otra compañía de carne hecha de plantas, Impossible Foods, vende hamburguesas en Burker King.

En comparación con el Sandwich de desayuno que tiene salchicha, huevo y queso de Dunkin, se dice que el sándwich a base de plantas tiene un 29% menos grasa total, un 33% menos de grasa saturada y menos calorías, según Dunkin'.

Dunkin' dijo que, si bien el sándwich a base de plantas no contiene fuentes animales, "no pueden garantizar que no habrá contacto cruzado entre productos o ingredientes".

La compañía dice que hay otros 20 artículos veganos en el menú, incluidos los hash browns, bagels, avena y varias bebidas.

A los clientes de Dunkin' que deseen probar el Sandwich Beyond Sausage se les ofrecerán muestras gratuitas en las ubicaciones participantes el 8 y 9 de noviembre de 8 a 10 a.m.