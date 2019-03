EEUU amplía retorno de solicitantes de asilo a México

CALEXICO - Un programa del gobierno estadounidense que requiere que los solicitantes de asilo permanezcan en México se ha extendido a un segundo cruce de la frontera entre ambos países.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que el programa está en el cruce de Calexico, casi 120 millas al este del cruce de San Ysidro, cerca de San Diego, donde se empezó a aplicar en enero. Hasta el momento unas 240 personas han sido devueltas a México para que aguarden el desarrollo de su trámite.

El programa del gobierno de Donald Trump constituye un cambio radical en la forma como Estados Unidos maneja los casos de inmigrantes que piden asilo y huyen de la persecución en sus países de origen.

Se aplica en momentos en que los arrestos en la frontera alcanzaron en enero su mayor pico en 12 años y más de la mitad de los detenidos arribaron en familia. Muchos son solicitantes de asilo que se entregan a las autoridades en lugar de tratar de evitar la captura.

Lo habitual es que las familias que solicitan asilo queden en libertad en Estados Unidos y que se alojen con parientes o amigos mientras sus casos siguen el proceso judicial, que suele tomar años. Según los detractores y el mismo Trump, esto equivale a una política de “capturar y soltar”, que el gobierno quiere limitar con el nuevo programa. Éste también busca disuadir a quienes solicitan asilo falsamente. El número de casos se ha ido por las nubes y hay alrededor de 700,000 causas pendientes en las cortes de inmigración.

El mes pasado se presentó una demanda contra el programa en California, aunque un juez federal todavía no ha resuelto si se debe suspender su aplicación mientras continúa el juicio.

Denuncian nuevas separaciones de familias en la frontera

Según los activistas, 17 adultos inmigrantes llevan desde el 2 de marzo -fecha en la que cruzaron la frontera irregularmente desde México y solicitaron asilo a Estados Unidos- en un centro de detención para inmigrantes en California, separados de sus hijos. (Publicado martes 12 de marzo de 2019)

De acuerdo con memorandos obtenidos la semana pasada por The Associated Press, las autoridades mexicanas dicen que no más de 20 solicitantes de asilo regresarán diariamente de San Diego a Tijuana de lunes a sábado. Las autoridades estadounidenses deben verificar si el solicitante de asilo tiene antecedentes penales y notificar a México al menos 12 horas antes de enviarlo de vuelta a suelo mexicano.

El regreso rige para los que arriban como adultos a solas, aunque Washington está en conversaciones con México para que incluya a las familias.