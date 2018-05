EEUU podría enviar a bases militares a niños indocumentados

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) está considerando la posibilidad de alojar en bases militares a los menores descubiertos entrando de forma ilegal al país, ya estén solos o tras ser separados de sus padres por el gobierno.

Dos funcionarios estadounidenses describieron el proyecto a The Associated Press y uno de ellos señaló que el departamento contemplaría cuatro bases en Texas y Arkansas. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque el plan no se hizo público ni es definitivo.

El HHS, que supervisa unos 100 albergues en 14 estados para menores detenidos en la frontera, evalúa de forma rutinaria nuevas ubicaciones para ofrecer alojamiento temporal, explicó en un comunicado sin ofrecer más detalles sobre planes concretos.

El departamento asume la custodia de los menores que cruzan solos la frontera en el plazo de 48 horas, así como de los que son separados de sus familias cuando los progenitores son acusados de delitos o cuando existen dudas sobre el bienestar del niño.

Durante una oleada de llegada de menores centroamericanos en 2014, el HHS empleó bases militares en California, Oklahoma y Texas para alojarlos de forma temporal.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene un espacio limitado para albergar a las familias juntas, apenas unas 2,700 camas en tres centros de detención en Texas y Pennsylvania.

Solo en abril, los migrantes que entraron al país como familia representaron casi 10,000 de las detenciones efectuadas por las autoridades fronterizas.

Otras 4,300 eran menores no acompañados.