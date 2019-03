EN VIVO: Continúa vista contra Sánchez Mártir

Steven Sánchez Martir regresó este miércoles al Tribunal para enfrentar la vista en alzada por el asesinato de Pedro Marrero Díaz ocurrido el pasado 2 de agosto en el Hospital HIMA de Caguas.

Sánchez Mártir enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por los artículos 5.04 (portación ilegal de arma), 5.15 (apuntar y disparar un arma) y 6.01 (por posesión de municiones) por causar la muerte de Pedro Marrero Díaz.

La víctima convalecía en el mencionado hospital, cuando, según la investigación, el acusado llegó hasta su habitación en el quinto piso y le realizó 12 disparos, ocasionándole la muerte.

La madre de la víctima Milda Iris Díaz Díaz, de 53 años, fue la primera testigo de la Fiscalía en la vista preliminar en alzada contra Steven Sánchez Mártir.

Díaz Díaz, quien se encontraba en la habitación cuando su hijo fue asesinado, narró llorosa los hechos.

"Mi hijo se me muere, mi hijo se me desangra’, gritaba, me quedé ahí para que la sangre no saliera”, contó.

La abogada de defensa, Jane Hoffman, cuestionó que la primera vez que la madre identificó a Sánchez Martir en la vista preliminar. “¿Había visto fotografías de él?. La madre contestó que "no"

Hoffman dejó entrever que la mujer identificó al acusado por fotografías que vio en los medios noticiosos.

Por lo que a Fiscalía volvió a la palestra para preguntarle a la madre por qué se encontraba fuera de tiempo y espacio.

Díaz Díaz indicó que por el viaje a Grecia y las diferencias de horario.

“Y cuando llegó acá a Puerto Rico usted también estaba desubicada”, volvió a refutar la abogada de defensa.

“No tenía tiempo y espacio”, se limitó a decir la madre.

El segundo testigo de la Fiscalía, declaró Geraldo Burgos Rosado, 63 años y retirado de la Marina de Estados Unidos, quien sostuvo que vio a Sánchez Martir huir del HIMA tras los disparos.

El hombre llevaba unos dos meses y medio en la institución hospitalaria porque su padre estaba hospitalizado.

Burgos Rosado, fue el que halló un abrigo que supuestamente fue abandonado por Sánchez Martin.

La Fiscalía presentará el testimonio de un agente federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) quien mostrará el resultado de prueba de detección de pólvora en el abrigo encontrado en la noche del asesinato.

El juez recesó las labores hasta el miércoles a las 9:00 a.m.

La pesquisa se realizó en conjunto con la agente Lisandra Aponte, del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía de Puerto Rico de Caguas.

