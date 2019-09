La vista preliminar contra Jensen Medina, acusado por la muerte de Arellys Mercado el pasado 18 de agosto en una marina, inicia este martes en el Tribunal de Fajardo.

Medina continúa encarcelado, luego de que aumentaran su fianza a $1,150,000. Inicialmente había quedado libre con supervisión electrónica, pues le habían impuesto una fianza de $300,000.

El joven de 33 años enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

La vista, pautada para las 8:30 a.m., será transmitida en vivo, pues el Tribunal Supremo declaró ha lugar la petición de Telenoticias.

Defensa solicita video

Al momento, el Tribunal de Fajardo no ha anunciado determinación ante mociones presentadas por las partes en torno a la entrega del video de seguridad que grabó los momentos antes, durante y después de la muerte de Mercado.

El Ministerio Público se opuso el viernes a entregar el video que la defensa solicitó alegando que podría tratarse de prueba exculpatoria.

Los fiscales alegan que, "en vista que la defensa no acepta que su cliente aparece en las imágenes reflejadas carece de legitimación activa para hacer el reclamo conducente la entrega de la referida evidencia".

Sostienen también que la moción de la defensa está fundamentada en especulaciones e interpretaciones incorrectas.

Mira aquí la moción de fiscalía.

Mientras, según los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujol, las cámaras de seguridad de la marina captaron -desde el mediodía hasta la medianoche- los momentos en que Arellys y sus acompañantes llegaron, así como el momento en el que la joven muere al recibir un disparo en el cuello.

En el documento radicado, los abogados describen lo que pudieron observar en el video, que no ha sido entregado.

“Arellys durante un tiempo razonable discutió con una persona que se encontraba en el área de cemento del muelle de Villa Marina Boulevard mientras ésta se encontraba un poco más bajo, en el área de madera del mismo muelle; mientras discutía, Arellys estaba alterada, hacia gesto con sus manos, estaba agresiva y violenta al punto que empujó, en más de una ocasión, a la misma persona con al que discutía; mientras todo esto ocurría, sus acompañantes la observaban y, la fémina que le acompañaba trataba de calmarla para que no continuara discutiendo y no se acercara ni agrediera a la persona que estaba en el área de cemento del muelle, lo cual no pudieron evitar ante la agresividad desplegada por Arellys; captaron, asimismo, que Arellys violenta y agresiva como se encontraba, subió del área de madera al área de cemento de dicho muelle acercándose más a dicha persona tomando las mano de ésta en varias ocasiones y de forma agresiva hasta el momento en que surge un destello de luz (chispetazo), cayendo Arellys bocarriba sobre el área e cemento del muelle de Villa Marina Boulevard”, lee el documento radicado en el Tribunal de Fajardo.

Lee aquí la moción radicada.