Eclipse Total se podrá observar en Puerto Rico esta noche

Un Eclipse Total de la Luna ocurrirá tarde en la noche del domingo 20 de enero y podrá ser apreciado a simple vista desde toda la Isla.

El eclipse comienza de forma parcial a las 11:33 p.m. mientras que ya desde las 12:41 a.m. el eclipse estará en su fase total, por lo que la Luna lucirá notablemente anaranjada.

"Cuando la Luna se encuentra en su fase llena, esta se encuentra aproximadamente alineada con la Tierra y el Sol. Sin embargo, hay ocasiones en que dicha alineación es más precisa y cuando la Luna pasa por la “umbra” o sombra que produce nuestro planeta, ocurre un eclipse lunar", explicó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

El eclipse del domingo ocurre en la misma noche en que habrá Super Luna, pues nuestro satélite natural lucirá un poco más grande que cuando se encuentra en su distancia promedio, por lo que estaremos viendo un Eclipse Total de la Super Luna.

Durante el eclipse, la Luna estará a una distancia de 218,360 millas (351,416 km) de la Tierra, es decir sobre 20,000 millas más cerca que su distancia promedio, la cual es de 239,000 millas, señaló la organización.

"El color anaranjado que estaremos viendo en la Luna es similar al que apreciamos cerca del horizonte durante un atardecer, y es que precisamente mientras está amaneciendo y oscureciendo en diversas partes del planeta en esos instantes, toda esa luz anaranjada que se está refractando en nuestra atmósfera, es la que llegará a la Luna durante el eclipse", indicó Juan González Alicea, presidente de la SAC.

Se trata de un evento que no ocurre con mucha frecuencia, ya que no se observa en el Caribe desde el año 2015. "Es por eso que debemos apreciar estos espectáculos que nos brinda la naturaleza", señaló la entidad educativa al indicar que los próximos eclipses lunares visibles desde la Isla, serán uno parcial en Noviembre de 2021 y uno total en Mayo de 2022.

La organización invitó al público a visitar el portal SociedadAstronomia.com así como Facebook.com/sociedad.astronomia para más detalles de eventos de observación libre de costo.

"En esta ocasión, el eclipse ocurre mientras nuestro satélite natural lucirá algo cerca de notables estrellas visibles durante el invierno, por lo que será un Eclipse Total de la Luna enmarcado con estrellas brillantes", destacó por su parte Eddie Irizarry, vicepresidente de la SAC.

La fase total inicia a las 12:41 a.m. mientras que el máximo o punto medio del Eclipse Total de la Luna ocurre a eso de la 1:12 a.m. El eclipse total estaría culminando a la 1:43 a.m. por lo que a partir de ese momento, el color anaranjado visible en la Luna comenzaría a desaparecer gradualmente.

Cálculos de la NASA indican que la fase total del eclipse tendrá una duración de 1 hora, 1 minuto, y 59 segundos.