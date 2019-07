Educación "rechaza" cualquier práctica ilegal

A horas de que autoridades federales arrestaran a la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher; el actual secretario de esta agencia, Eligio Hernández, "rechazó" cualquier práctica que se desvíe de la ley.

A continuación, lee las declaraciones completas:

"Ciertamente es muy lamentable e innegable el golpe que recibe la reputación del servidor público con noticias como las de hoy. Es un día para reflexionar en los valores que deben guiar día a día nuestro quehacer y nuestras acciones.

El Departamento de Educación está compuesto en su inmensa mayoría por personas que compartimos valores de honestidad y de servicio, por personas que por años han hecho una carrera intachable.

A todos ellos, les convoco hoy a reafirmar nuestro compromiso de servir a nuestros niños con ahínco, con honestidad y con afán, con transparencia, con rectitud y manos limpias.

A todas las personas arrestadas hoy les asiste el derecho y la presunción de inocencia. En este momento no contamos con la información sobre sus acciones para poder emitir un juicio sobre ellas. Sobre lo que no puede haber duda es que rechazamos cualquier práctica que se desvíe de la ley y que deshonre la vocación de servicio público. Reiteramos la cero tolerancia a la corrupción y como he expresado, el DE siempre está dispuesto a colaborar con cualquier proceso de investigación.

Mientras las autoridades dilucidan y juzgan esta más que lamentable situación y las acciones que hayan podido haber cometido algunos, nuestros esfuerzos estarán concentrados en sanear el sistema, en mejorar nuestros procesos, establecer mecanismos y controles que nos permitan reestablecer la confianza de nuestros ciudadanos y que nuestra institución sea ejemplo y motivo de orgullo para nuestro personal y nuestros estudiantes".

