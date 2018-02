Demócratas rebaten con memo supuestos abusos del FBI

El memorando del Comité de Inteligencia de la Casa Demócrata, redactado para contrarrestar las alegaciones del Partido Republicano sobre el abuso de los poderes de vigilancia del gobierno en la investigación de la Brigada de Investigación Criminal del FBI, ha sido publicado. Lea el documento completo a continuación:







Un memorándum redactado y desclasificado publicado por los Demócratas en el comité de inteligencia de la Cámara busca refutar una narración que los republicanos del comité presionaron durante meses: que el FBI y el Departamento de Justicia conspiraron contra el presidente Donald Trump durante su campaña presidencial, abusando de un proceso secreto de vigilancia para espiar a uno de sus operativos en su investigación de Rusia.

El memorando demócrata fue publicado el sábado después de semanas de retrasos. La Casa Blanca el 9 de febrero se opuso a su lanzamiento, citando preocupaciones de seguridad nacional. Eso envió a los Demócratas a las negociaciones con el FBI sobre cuánto de la nota debía ser tachada. El presidente Donald Trump rechazó la publicación del memorando en un tweet que califica de "ilegal" la vigilancia gubernamental:

El presidente Donald Trump no tenía tales preocupaciones sobre un memorando clasificado anterior escrito por los republicanos, que él desclasificó el 2 de febrero por fuertes objeciones del FBI. En esa nota, los republicanos apuntaron al FBI y al Departamento de Justicia por el uso de un dossier anti-Trump compilado por el ex espía británico Christopher Steele para obtener una orden secreta para monitorear las comunicaciones de Carter Page, ex asesor de política exterior de la campaña Trump.

El documento demócrata intenta socavar y agregar contexto a algunos de los puntos principales del memorando republicano, incluida la afirmación republicana de que el FBI obtuvo la orden de vigilancia sin revelar que los materiales de Steele fueron financiados por la campaña demócrata Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata.

Trump dice en Twitter que memo lo limpia de culpa

El presidente se refirió al memo republicano a través de su cuenta de Twitter. (Publicado sábado 3 de febrero de 2018)

Los republicanos habían dicho que las autoridades federales no habían revelado lo suficiente al tribunal sobre la naturaleza política del trabajo, pero la nota demócrata sostiene que el Departamento de Justicia reveló "la motivación política evaluada de quienes lo contrataron".

La nota demócrata también afirma que las preocupaciones del FBI sobre Carter Page son anteriores al expediente de Steele, y que su aplicación para monitorear sus comunicaciones detalla actividades sospechosas que emprendió durante la campaña presidencial de 2016. Eso incluye un viaje a Moscú en julio de 2016 en el que dio una dirección de graduación universitaria.

La nota demócrata también afirma que las preocupaciones del FBI sobre Carter Page son anteriores al expediente de Steele, y que su aplicación para monitorear sus comunicaciones detalla actividades sospechosas que emprendió durante la campaña presidencial de 2016. Eso incluye un viaje a Moscú en julio de 2016 en el que dio una dirección de graduación universitaria.

Trump ha dicho que la nota del Partido Republicano lo "vindica" en la investigación en curso en Rusia dirigida por el asesor especial Robert Mueller. Pero los demócratas y republicanos del Congreso, incluidos el presidente de la Cámara Paul Ryan y la representante Trey Gowdy de Carolina del Sur, que ayudaron a redactar el memorando del Partido Republicano, dijeron que no deberían utilizarse para socavar el consejo especial.

Los desacuerdos partidistas en el comité de inteligencia se han intensificado en el último año, ya que los demócratas han acusado a los republicanos de no tomar suficientemente en serio la investigación del panel sobre las elecciones rusas. Dicen que la nota GOP está diseñada como una distracción de la sonda, que está investigando si la campaña de Trump estaba relacionada de algún modo con la interferencia rusa.

El máximo demócrata en el panel de inteligencia, el representante de California Adam Schiff, dijo el sábado que el memorándum debería "poner fin a cualquier preocupación que pueda tener el pueblo estadounidense" sobre la conducta del FBI, el Departamento de Justicia y el tribunal que emitió el orden secreta. Ese tribunal opera bajo Foreign Intelligence Surveillance Act, o FISA.

La revisión "no logró descubrir ninguna evidencia de comportamiento ilegal, poco ético o poco profesional por parte de las autoridades", dijo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no estuvo de acuerdo. Ella dijo que Trump apoyó la publicación del memorándum en aras de la transparencia, pero "sin embargo, este documento políticamente motivado no responde a las serias preocupaciones planteadas por el memorando de la mayoría sobre el uso de investigación de oposición partidista de un candidato, cargado con acusaciones no corroboradas , como una base para pedirle a un tribunal que apruebe la vigilancia de un ex socio de otro candidato, en el momento álgido de una campaña presidencial ".