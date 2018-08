Gobierno venezolano confirma atentado contra Maduro

Más Videos (1 of 9)

El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó este sábado que el presidente Nicolás Maduro fue víctima de un atentado con "artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva", y que salió ileso del suceso, que ocurrió durante un acto con militares en Caracas.

"Nuestro presidente Nicolás Maduro está en perfecto estado de salud, en perfectas condiciones (...), todo el trabajo que se ha hecho ha permitido establecer ya que se trata de un atentado", dijo Rodríguez en una alocución transmitida por la televisión estatal VTV.

De acuerdo con el funcionario, varios drones con cargas explosivas detonaron en las cercanías de la tarima donde Maduro ofrecía un discurso con motivo de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dejando como saldo "algunas heridas" en 7 militares.

Estos "no evidencian sino la desesperación que ya veníamos notando en algunos voceros de la utraderecha -oposición- venezolana, que no evidencian más que el odio que hemos denunciado de manera permanente de aquellos (...) que no cejan en recurrir a prácticas criminales", añadió Rodríguez.

El ministro también informó que Maduro se dirigirá la noche de este sábado a la nación para ofrecer "más detalles del caso", luego de finalizar una reunión con sus colaboradores.

El atentado ocurrió cuando Maduro, en el cierre del evento, defendía en un discurso las últimas medidas económicas de su gobierno, que son rechazadas por la oposición.

La transmisión televisiva mostró a los militares formados romper filas y como evacuaron al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino.

En la tarima junto a Maduro, además de Padrino y la primera dama, Cilia Flores, había representantes de todos los poderes públicos del país.

Estos eventos ocurren en medio de la severa crisis económica que padece Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo en el planeta, y que se traduce en escasez de todo tipo de productos, hiperinflación y una pésima prestación de los servicios públicos.

Por estas razones, en el país se desarrollan a diario decenas de protestas, en demanda de comida, transporte, agua, electricidad y mejores salarios, entre otras exigencias.