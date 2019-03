Así es el auto con un tablero de 21 pantallas

En el Salón del Automóvil de Ginebra, Suiza, los autos eléctricos han destacado y algunos, aunque sean solo prototipos, han causado impacto pero también dejan algunas interrogantes.

Es el caso de KIA, la empresa que mostró no solo sus versiones actualizadas híbridas e híbridas enchufables del Niro, sino que se arriesgó con un prototipo de cuatro puertas cero emisiones que tiene un tablero de 21 pantallas.

"21 pantallas individuales de resolución ultraalta se curvan de forma sincronizada en la parte superior del tablero de instrumentos en un diseño que es al mismo tiempo casual y coordinado", detalla la compañía.

"Estas 21 pantallas increíblemente delgadas son una respuesta humorística e irreverente a la competencia en curso entre algunos fabricantes de automóviles para ver quién puede producir el auto con la pantalla más grande", dice Ralph Kluge, gerente de diseño interior para KIA Europa.

"Es una pantalla envolvente que brinda información sobre el control del clima del auto, la navegación, manejo y lo multimedia. Las pantallas también mostrarán una serie de conceptos de Kia de años pasados para crear un vínculo emocional entre el pasado, el presente y el futuro ", dice Kluge.

"Con esta sorprendente combinación de arte e información, estamos dibujando recuerdos de nuestro pasado en un automóvil que se dirige directamente hacia nuestro futuro", agregó.

El auto concepto, que no se sabe si algún día llegará al consumidor final, se llama "Imagine by KIA". Por ser un prototipo, la fabricante de autos no reveló especificaciones técnicas sobre motor o baterías.

KIA diseñó pensando en un auto que mezclara detalles de una SUV y un sedan. "Reinterpretando de manera inteligente la icónica rejilla "nariz de tigre" de Kia, presenta una nueva y llamativa "máscara de tigre" que rodea las unidades principales de faros LED", explica la empresa.

Además resalta el parabrisas de cristal contínuo que en una sola pieza se convierte en el techo.