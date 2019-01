Cierre de Gobierno: el más largo de la historia de EEUU

El cierre parcial del gobierno se convirtió en el cierre más largo en la historia de EEUU cuando el reloj marcó pasada la medianoche hasta la madrugada de este sábado.

Una solución no pudo llegar lo suficientemente pronto para los trabajadores federales que recibieron estados de pago el viernes, pero sin pago.

Y mientras que Trump en privado consideraba una ruta de escape dramática: declarar una emergencia nacional para construir el muro sin un nuevo flujo de efectivo del Congreso, los miembros de su propio partido estaban debatiendo ferozmente esa idea, y el presidente instó al Congreso a encontrar otra solución.

"Lo que no buscamos hacer ahora es una emergencia nacional", dijo Trump. Insistió en que tenía la autoridad para hacerlo, y agregó que "no lo va a hacer tan rápido" porque aún prefiere trabajar en un acuerdo con el Congreso.

Alrededor de 800,000 trabajadores no recibieron cheques de pago el viernes, y muchos recibieron declaraciones de pago en blanco. Algunos publicaron fotos de sus declaraciones de ganancias vacías en las redes sociales, como un grito de campaña para poner fin al cierre, una imagen discordante que muchos en la Casa Blanca temían que podría hacer que más votantes se opusieran al presidente, mientras pide miles de millones en fondos para el nuevo muro.

Dado que las encuestas muestran que Trump es el culpable del cierre, la administración aceleró la planificación de una posible declaración de emergencia para tratar de sortear al Congreso y financiar el muro de fuentes existentes de ingresos federales. La Casa Blanca exploró la posibilidad de desviar dinero para la construcción del muro desde otras cuentas. Una idea considerada fue desviar parte de los $ 13.9 mil millones asignados al Cuerpo de Ingenieros del Ejército después de los huracanes e inundaciones mortales del año pasado.

Esa opción provocó una protesta de los funcionarios en Puerto Rico y algunos estados que se están recuperando de desastres naturales, y pareció perder fuerza el viernes.

El gobernador de California, Gavin Newsom, lo calificó como una idea "inconcebible" para considerar el uso de la asistencia por desastre "para pagar un muro inmoral que Estados Unidos no necesita o no quiere".

El representante republicano Kevin Brady, de Texas, dijo a los reporteros después de las discusiones con la Casa Blanca: "Me siento confiado en que no se usarán los dólares de ayuda para desastres". Brady dijo que la administración estaba considerando la "amplitud" de los dólares no gastados en otras cuentas del gobierno.

Otras posibilidades incluían aprovechar los fondos de decomiso de activos, incluido el dinero incautado por el Departamento de Justicia a los narcotraficantes, según un congresista republicano que no está autorizado a hablar públicamente sobre conversaciones privadas. La Casa Blanca también estaba considerando fondos para la construcción militar, otra opción políticamente difícil porque el dinero se desviaría de una acumulación de cientos de proyectos en bases en todo el país.

A pesar del mensaje de Trump, el impulso creció en algunos rincones para algún tipo de declaración de emergencia. El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, quien se reunió con el presidente el viernes, se lanzó a Twitter para instar: "Sr. Presidente, declare una emergencia nacional AHORA. Construya un muro AHORA".

Trump ha sido aconsejado por asesores externos para avanzar hacia una declaración de emergencia nacional. El asesor principal Jared Kushner, quien viajó con el presidente a la frontera de Texas el jueves, estuvo entre los que se oponen a la declaración, argumentando al presidente que buscar un acuerdo de inmigración más amplio es una mejor opción. Una persona familiarizada con el pensamiento de la Casa Blanca dijo que en las reuniones de esta semana, el mensaje era que la administración no tiene prisa y quiere considerar varias opciones. La persona no estaba autorizada para hablar de sesiones privadas y habló bajo condición de anonimato.

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien manifestó su oposición moral al muro y se comprometió a oponerse a cualquier financiamiento, dijo que el presidente está tratando de desviar la atención de la investigación del abogado especial Robert Mueller y otros problemas de la Casa Blanca.

"Este no es un muro entre México y los Estados Unidos. Es un muro entre los fracasos de su administración", dijo Pelosi a los periodistas. "Esto es una gran diversión, y él es un maestro de la diversión".

Pelosi envió una carta a sus colegas el viernes por la noche agradeciendo a los demócratas de la Cámara por aprobar proyectos para reabrir departamentos y agencias cerradas. Pelosi dijo que "no hay excusa para que el presidente Trump mantenga al gobierno cerrado por sus demandas de un muro ineficaz y derrochador". Ella dijo que está "poniendo en peligro la salud y la seguridad del pueblo estadounidense y robando cheques de pago de 800,000 trabajadores inocentes" durante el cierre.