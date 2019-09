El doctor corazón considera aspirar a la gobernación

El cirujano cardiovascular, Iván González Cancel, dijo el viernes que considera fuertemente aspirar a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para las elecciones de noviembre de 2020.

“Bueno, en este momento yo me encuentro ponderando si aspirar a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista. No he tomado una decisión al respecto. Son una serie de factores, tanto de naturaleza política, como de naturaleza personal y familiar que inciden sobre esa decisión, pero sí lo estoy considerando fuertemente”, dijo González Cancel en entrevista radial (Red Informativa).

“La realidad es que no la tengo (la decisión tomada). Para mí mi familia es muy importante y debo confesar que mi esposa en este momento no está convencida de que ese sea el mejor paso para nuestra familia. Así que la decisión no está tomada en este momento”, agregó.

Actualmente se desconoce quien será el aspirante a la gobernación por el partido de gobierno. Esto, luego que Ricardo Rosselló Nevares renunciara a su cargo y le sustituyera la ahora gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Además, Pedro Pierluisi, quien asumió la gobernación por varios días luego de la salida de Rosselló Nevares, anunció que interesa aspirar al cargo.

“Exhorto a la ciudadanía con todos aquellos que pretendan ser candidatos, que Puerto Rico necesita en estos tiempos ideas sobre cómo vamos a atender los problemas. No basta con decir: yo soy candidato. Candidato, ¿por qué? ¿Qué es lo que puede aportar? ¿Cuáles son las ideas? Ese es el escrutinio…”, sostuvo el galeno, quien dijo que ha percibido buen apoyo en las redes sociales.

En 2011 el llamado “Doctor Corazón” quiso retar en primarias al exgobernador, Luis Fortuño, pero su candidatura fue descalificada. Previamente había sido nominado como secretario del Departamento de Salud (DS) bajo el gobierno de Fortuño pero no fue confirmado por el Senado. Las candidaturas para los próximos comicios, deben radicarse antes del 31 de diciembre.

Mira aquí nuestra programación en vivo.