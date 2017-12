California: miles de evacuados por voraz incendio

Impulsado por vientos feroces y condiciones de maleza seca, el Thomas Fire quemó las laderas del condado de Ventura por segundo día consecutivo quemando 45,500 acres y destruyendo 150 estructuras lo que ha provocado un estado de emergencia y decenas de miles de evacuaciones.

Los oficiales de bomberos esperan que el fuego arrase al menos 50,000 acres en las montañas entre Santa Paula y Ventura.

"Las perspectivas de contención no son buenas", dijo el Jefe de Bomberos Mark Lorenzen.

El incendio, que ardía justo al sur del Colegio Thomas Aquinas, mató a una mascota familiar e hirió a un bombero. La universidad emitió una alerta de incendio el lunes a las 8:00 p.m. y evacuó a todos los estudiantes a las casas cercanas como precaución.

Más de 8,000 hogares fueron evacuados y 20,000 personas permanecieron sin electricidad el martes. Esa cifra se redujo de 200,000 clientes que estaban a obscuras el lunes por la noche debido a problemas en la línea de transmisión asociados con el incendio.

El fuego se extendió extremadamente rápido. El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura tuiteó que el fuego se estaba moviendo rápidamente y que estaba ardiendo en terreno escarpado con vientos de 25 a 30 mph.

Al menos 150 estructuras fueron dañadas, de acuerdo con el departamento de bomberos. Uno de ellos fue el Hospital Vista del Mar, un centro de salud mental de 83 camas en 801 Seneca St. Todos los pacientes fueron evacuados de manera segura, pero la mayoría de los edificios no fueron más que cáscaras humeantes. Los apartamentos en las faldas de la instalación aún no habían sido amenazados antes de las 6 a.m.

"Dios mío, solo devastación para estas personas", dijo Leticia Broida, una empleada. "Todo el hospital se fue".

Se ordenaron las evacuaciones obligatorias para el oeste de Ventura poco antes de la 1:00 a.m., el martes. Según los informes, varias casas y edificios fueron quemados en la zona y las palmeras ardieron detrás del ayuntamiento de Ventura.

Debido a la intensidad del incendio, se informó que los bomberos tenían dificultades para acceder a las áreas quemadas.

Imagenes aereas de incendio en California (Publicado martes 5 de diciembre de 2017)

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura aconsejó a los residentes que visiten vcemergency.com para obtener la información más actualizada.

Mientras que las advertencias de la bandera roja ahora están programadas para caducar a las 6:00 p.m. El jueves, "los modelos de computadora de largo alcance están mostrando la posibilidad de que los vientos de Santa Ana puedan persistir hasta el viernes o el sábado, lo que puede requerir la extensión de la advertencia de bandera roja", según una declaración de NWS.