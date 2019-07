El mundo entero con los ojos en Puerto Rico

Artículos, videos, fotos y hasta memes sobre la situación que se ha vivido en Puerto Rico a raíz de la publicación del chat de Telegram le han dado la vuelta la mundo.

El paro nacional del pasado lunes -en el que se estima participaron casi un millón de personas- acaparó las portadas de decenas de medios escritos, como The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe y el New York Post.

De hecho, la convocatoria para el paro se hizo por las redes sociales, demostrando así el alcance que tuvo el tema y cómo, sin tener un organizador oficial, la comunicación por web logró la masiva mavilización.

Así mismo, ya a principios de semana, el hashtag #RickyRenuncia se había posicionado entre los 20 temas más comentados en las redes sociales, a nivel mundial.

Hoy, tras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, la Isla sigue acaparando portadas y espacios en la web, como en NBC News, BBC Mundo, CNN, entre otros.

En Puerto Rico, la cobertura ha sido monumental. El pueblo ha estado consumiendo noticias como nunca antes, atento a los eventos antes y después de la histórica renuncia.

Telemundopr.com rompió récords, logrando más de un millón de videos vistos, solo este miércoles. Además, la aplicación móvil Telemundo PR, se posicionó en las "top", sobrepasando así a las de grandes medios de Estados Unidos, como NBC, CBS y ABC.