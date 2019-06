Elías Sánchez: “No he cometido ningún acto de corrupción”

El exrepresentante de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte dijo este lunes que cualquier alegación sobre actos de corrupción por su parte es "absolutamente falsa".

Sánchez Sifonte se refieró a una alegada investigación -que salió a relucir en los medios- por parte del FBI por supuestamente participar en un esquema de venta de influencias y de otorgamiento de contratos en agencias gubernamentales.

“Cualquier alegación en esa dirección es absolutamente falsa. No he cometido ni participado de ningún acto de corrupción”, dijo el cabildero por declaraciones escritas.

“Trabajo para Wolf Popper (WP), bufete que en efecto tiene contratos con el Departamento de Educación (DE). La relación contractual de WP con el DE precede a mi relación con la firma”.

“No tengo ninguna relación con la división que presta servicios al gobierno”, puntualizó Sánchez Sifonte, exdirector de campaña del gobernador Ricardo Rosselló.

El licenciado aprovechó su parte para "dar la bienvenida a cualquier tipo de investigación", pues está seguro no ha incurrido en conductas ilegales.

Por su parte, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, aseguró que desconocía sobre la aparente indagación.

"Me entero de esta alegada investigación (por los medios), no tengo especificaciones. No tengo peticiones a agencias sobre esta alegada indagación", afirmó.

Mientras, sobre las pesquisas en general dijo:

"Las instrucciones son claras: cualquier investigación de cualquier índole, tenemos que coopera y brindar la información solicitada... Aquí no hay espacio para concesiones especiales", concluyó

