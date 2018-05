Emotivo inicio de la última caminata Da Vida

La caminata Da Vida 2018 comenzó en la tarde del miércoles con las emociones a flor de piel, pero con la motivación de poder brindar apoyo a los pacientes de cáncer del Hospital Oncológico.

A pesar de la lluvia, que atrasó brevemente el inicio del evento, Raymond Arrieta subió a la tarima y envió un importante mensaje a quienes agradecen cada año el esfuerzo que el artista realiza para caminar largas distancias y recaudar fondos para los pacientes.

“A los pacientes del Hospital Oncológico les digo, no se desesperen, no se pongan tristes, esto no termina aquí. Lo que conocemos como la caminata, sí. Pero venimos con otro invento grande, así que no pierdan la fe y la esperanza porque no los vamos a abandonar”, explicó Arrieta momentos antes de que sus compañeros de Día a Día le dieran una emotiva sorpresa.

Palabras de apoyo y agradecimiento de parte de los pacientes del Oncológico fueron agrupadas en un video que sirvió de motivación para que Raymond caminara la décima y última edición de Da Vida, la que dedica al fenecido locutor Billy Fourquet.

“Me acabo de escribir en el cachete el nombre de Billy. Billy Fourquet, esta va para ti. Para todos los que están luchando, los que ya no están y los que siguen batallando, esta va por ustedes. Tranquilos, que vamos a llegar, como quiera, vamos a llegar”, indicó con la voz entrecortada.

La caminata partió el miércoles del estacionamiento de Telemundo, en San Juan, camino hacia la Guancha en Ponce, a donde esperan llegar el 7 de junio.

