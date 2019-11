Empleada se defiende con uñas y dientes de asaltante

Una empleada de un restaurante agarró lo primero que tuvo a su alcance para defenderse de un ladrón que llegó pidiendo efectivo y amenazando con matarla con una pistola que, supuestamente, llevaba dentro de una bolsa de papel.

“Él me llevaba para la cocina, también para donde estaba mi hija, con un cuchillo para matarme o matar a mi hija, yo empecé a golpearlo”, dijo la empleada, quien quiso proteger su identidad por temor a represalias.

La mujer contó que temió que su hija de cinco años fuera arrebatada de sus manos en medio de este robo, que quedó captado en cámara de vigilancia del negocio en el sector de Kesington.

“Había unas pimientas y me la aventó en la cara, en la cabeza, me atonté, cuando él me dijo: me llevo a la niña, yo reaccioné y dije no me voy a dejar vencer”, contó.

La mujer relató que mientras forcejeaba con el hombre, que tenía el rostro cubierto, se percató de que no estaba armado.

Tres hombres que se encontraban afuera del restaurante, Casa de Buen Gusto, entraron y lograron sacar al sujeto, éste huyó sin llevarse nada.