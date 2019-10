Un grupo de empleados del Departamento de Estado, pertenecientes a la Unión General de Trabajadores (UGT) denunciaron el jueves, en medio de un piquete las “deplorables condiciones” en las que trabajan y exigieron a la administración de la agencia tome acción inmediatamente.

El grupo alegó sobre un problema de aseo y hacinamiento que existe en las oficinas donde laboran diariamente. Explicaron que la oficina de San Juan solo cuenta con un empleado para hacer las labores de limpieza, la oficina de Arecibo tiene problemas eléctricos y de hongos lo que pone en riesgo la salud y seguridad tanto de empleados como de ciudadanos que van a recibir los servicios. Por otro lado, en la oficina de Minillas el hacinamiento hace que los empleados respiren el carbón de las fotocopiadoras y que ni siquiera tengan espacio para estirar las piernas.

Tiendita hace la diferencia para estudiantes de educación especial

¡Qué ejemplo! Joven Escucha la construyó junto amigos. (Publicado miércoles 2 de octubre de 2019)

Por su parte, Mayra Rivera, secretaria organizacional de la UGT añadió que con la implementación del Empleador Único se han realizado destaques de empleados de otras agencias al Departamento de Estado con mayores salarios y mejores beneficios.

“Aquí hay una gran molestia por parte de los empleados porque además de las condiciones en las que trabajan diariamente, los empleados que vienen de otras agencias llegan con salarios más altos y la administración no quiere igualarle los salarios a los que ya estaban trabajando en la agencia. Nuestro reclamo es que se igualen los salarios y beneficios a los empleados que ya están trabajando aquí y que se atiendan todas las denuncias que llevamos tiempo haciendo. Basta ya de abusos” subrayó Rivera en comunicación escrita.

Estudiante herido tras explosión de transformador

Sufrió quemaduras y una herida en la cabeza. (Publicado miércoles 2 de octubre de 2019)

“Las pésimas condiciones en las que trabajamos diariamente en las diferentes oficinas del Departamento de Estado es evidencia clara del maltrato institucional que tiene la administración de esta agencia con todos nosotros, aquí ya no importa de qué color eres, aquí nos maltratan a todos por igual. Lo que tienen con nosotros es un abuso, esta es una agencia que genera suficiente dinero y triste ver como no lo usan para darnos a nosotros mejores condiciones de trabajo para seguir sirviendo con excelencia a los ciudadanos que día a día vienen a buscar nuestro servicio” expresó una empleada que no quiso ser identificada.

Los empleados unionados a la UGT denunciaron también la carga excesiva de trabajo al personal raso a consecuencia de las continuas reducciones de personal mientras un pequeño grupo de empleados de confianza trabaja con comodidad y con menos carga.

Añadieron, además, que llevan tiempo denunciando estas condiciones de trabajo, pero que han sido ignoradas por la administración de la agencia quien recientemente les indicó que no podía hacer nada con sus reclamos.

“El problema mayor que existe en esta agencia es que nunca ha habido dirección, el que hoy no haya un Secretario de Estado, no cambia nada, porque cuando estaba era como si tampoco existiera, pues pasó 3 años haciendo trabajo político y descuidó por completo las operaciones de la agencia y no sólo los reclamos de las condiciones de trabajo, sino también las denuncias de las fallas en los sistemas del Departamento” insistió.

Los empleados hacen alusión a la denuncia que hicieron en el 2009 y que continúan constantemente haciendo sobre el sistema electrónico que emite el “GoodStanding” a las corporaciones para que operen. Según las denuncias el sistema no funciona, ya que emite certificaciones a empresas que no necesariamente cumplen con los requerimientos de ley para operar en Puerto Rico como es el caso de Aligth Solution Caribe Inc., quien fue contratada por el gobierno para administrar el Sistema de Retiro de los empleados públicos y quienes no cuentan con un certificado de cumplimiento desde el 2013.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO