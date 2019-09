La compañía seleccionada por el gobierno para administrar el Sistema de Retiro de cerca de 110 mil empleados de gobierno central, Aligth Solutions Caribe Inc., no cuenta con el certificado de “Good Standig” emitido por el Departamento de Estado desde el 2013, denunció el miércoles, Gersón Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Según el documento emitido por el Departamento de Estado y en poder de la UGT, Aligth Solutions Caribe Inc. no cuenta con un certificado de cumplimiento desde el 2013 ya que no han cumplido con la radicación de los informes anuales ni con las certificaciones de auditoria de la compañía. El presidente de la UGT señaló que el pasado mes de julio empleados de varias dependencias gubernamentales recibieron una carta solicitando información personal de los empleados para esta nueva compañía que administraría su retiro.

“A nuestros representados les levantó gran inquietud y cierto grado de desconfianza el entregarle información sensible a una compañía que no saben quiénes son. A raíz de esta preocupación de nuestros unionados, nos dimos a la tarea de investigar, dentro de nuestros recursos, quienes son Alight Solution Caribe Inc y descubrimos que no cuentan, desde el 2013, con el “Good Standing” del Departamento de Estado”, dijo Guzmán López en comunicación escrita.

Contratos con ASES

El líder sindical cuestionó el proceso por el cual se le permitió a Aligth Solutions licitar y recibir contratos por parte del Gobierno a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por el el Departamento de Estado para hacer negocios en Puerto Rico y añadió que el contrato de Aligth para administrar el retiro de los empleados no es el primer contrato que recibe del Gobierno, ya que en septiembre de 2018, la exdirectora de ASES, quien está siendo investigada en el foro federal por fraude, Ángela Ávila Marrero, le otorgó a Aligth un contrato por $16.5 millones, para entre otras cosas, crear un “call center”.

“¿Cómo es posible que una compañía que está incumpliendo con el Departamento de Estado desde el 2013 pueda participar de una subasta y recibir contratos? Porque este sería el segundo contrato de Aligth con el Gobierno. ¿Será casualidad que justo cuando acaba el contrato de Alight Solutions con ASES le otorgan el de administrar el Sistema de Retiro? ¿Quiénes están detrás de Alight Solutions? ¿Recibieron trato especial para licitar y obtener contratos aun estando en incumplimiento con el Departamento de Estado?” increpó Guzmán López.

El presidente de la UGT añadió que al día de hoy (miércoles) se desconocen los términos del contrato de Alight Solutions con el Sistema de Retiro, pues dicho contrato aún no ha sido entregado a la Oficina del Contralor y el término para su entrega venció el pasado mes de agosto. Se desconoce dónde está el contrato y la cantidad de dinero por el que fue otorgado.

Por otra parte, Guzmán López expresó que en mientras investigaban el desarrollo Alight Solutions encontraron que en una compañía antecesora a Alight, el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, fue su presidente del 2000 al 2001.

“Nos levanta mucha suspicacia el que esta compañía, Alight Solutions, fuera contratada para manejar el Sistema de Retiro por una cantidad de dinero que desconocemos, que ya obtuvo un contrato de $16.5 millones en ASES y que también podría tener vínculos con el presidente de la Junta, Carrión III” agregó Guzmán.

El líder gremial exige se explique cómo fue el proceso por el cual Alight Solutions fue contratada y la razón por la que se seleccionó a pesar de no cumplir con el Estado.

“Mi posición como como representante de sobre 8 mil empleados del gobierno central, cuyas aportaciones podrían estar asignadas a la administración de Aligth, es que se explique y aclare el proceso por el que esta compañía fue seleccionada sobre las demás que participaron y por qué se le han otorgado contratos millonarios a una compañía que no cumple con el Departamento de Estado” concluyó.

