Empresas han propuesto comprar por separado toda la AEE

La fiebre por el mercado energético tras el huracán María ha sido tan alta que tres empresas se han ofrecido por separado para comprar la totalidad la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Francisco Rullán, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), confirmó la información al Centro de Periodismo Investigativo, pero no quiso revelar los nombres de las compañías, porque alega que aún están en negociaciones para dar servicios al gobierno. Aún así, Rullán aceptó que una cuarta corporación comunicó, antes del fenómeno atmosférico, que estaba interesada en adquirir la AEE: la tejana Sunnova.

Esta empresa se encuentra inmersa en un forcejeo con la corporación pública, porque considera que la AEE le ha torpedeado sus negocios de alquiler de sistemas solares en las residencias de Puerto Rico. Sunnova está siendo cuestionada por clientes que alegan que no ha cumplido sus promesas de tarifas más bajas, y por que sus equipos renovables dejaron de funcionar tras el huracán, por carecer de baterías, según una investigación del CPI. Rullán asegura que la administración del gobernador, Ricardo Rosselló, no accedió a la propuesta de Sunnova porque no quiere un nuevo monopolio como ya lo es la AEE.

Rullán, nombrado por el gobernador a principios de 2017, trabajó como ingeniero civil por 21 años en la AEE, en el desarrollo de proyectos en las áreas de transmisión y distribución de energía. Como director de OEPPE, establece recomendaciones de política pública, asesora a las tres ramas de gobierno, coordina la recuperación de emergencia energética durante desastres, representa al Ejecutivo en negociaciones ante el Departamento de Energía federal y administra el Fondo de Energía Verde que incentiva el mercado de renovables.

Aunque la oficina que dirige no tiene la fuerza legal para tomar decisiones, está inmersa en las negociaciones del mercado de la energía en el País.

¿Cúal fue la propuesta de Sunnova respecto a la compra de la AEE?

Sunnova en un momento se ofreció para comprar a principios de 2017. Dijeron que están en la disposición de analizar la posibilidad. No sé si aun están dispuestos. Hay compañías especuladoras que dicen que sí, pero no hay nada oficial.

La gran mayoría de los sistemas solares residenciales, dominados por contratos con Sunnova, dejaron de funcionar tras el huracán mientras que el precio de la energía es bastante caro.

¿Sabes por qué? Porque no hay competencia. No se está creando el mercado de competencia que estamos buscando. No estamos en mercado abierto. Sigue siendo un mercado cerrado.

Sunnova ya es un monopolio en los sistemas solares residenciales…

Por eso es que no estoy de acuerdo con que la Autoridad se privatice en una sola corporación. Sería ilógico. Los resultados de un monopolio público y el privado sigue siendo el mismo. El monopolio no busca el mejoramiento, la eficiencia, porque no hay nada que le obligue, excepto que sea por ley. Fuera de eso, el monopolio no va a tener innovación, porque no la necesita, nada lo exige.

¿Está de acuerdo, sí o no, con que se privatice la AEE?

No te podría decir que se privatice en su totalidad pero sí hay servicios que se podrían dar mejor privatizados. La generación es algo que puedo privatizar, el servicio al cliente, el mantenimiento de los equipos.

¿Cabe la posibilidad de privatizar la AEE entre varias empresas?

Puede ser.

¿Y de que, aunque haya privatización entre varias empresas, continúe la AEE?

La utilidad pública siempre debe estar ahí. ¿Quién va a transmitir y distribuir? Siempre tiene que haber una entidad como la AEE.

¿Qué empresas propusieron comprar la AEE después de María?

Me tengo que reservar la información. Simplemente dijeron que estaban interesados en comprarla en caso de que se abra la solicitud de propuestas. Hay gente dispuesta a invertir. Responsablemente tengo que decirte que nosotros, el Gobernador, ni nadie de esta administración está planteando vender la AEE en su totalidad. Sí estamos atendiendo la posibilidad de abrir el mercado, estamos analizando cómo lo vamos a hacer.

¿Ya le dijo a las empresas interesadas que no va la privatización total?

Sí. Que no estamos de acuerdo con una venta total.

¿Le dejaron saber que existe la posibilidad de una compra parcial o que den algún servicio?

Claro. Les dejamos saber que Puerto Rico is open for business. Tan sencillo como eso. Semanalmente viene gente a esta oficina con interés en hacer negocios en Puerto Rico.

¿Entre las empresas interesadas en comprar la AEE, hay alguna de EE. UU.?

Sí, dos.

¿Y la tercera?

Es una coreana que está establecida en Estados Unidos y en países de Suramérica. Ven a Puerto Rico como una muy buena opción para hacer negocios. Estaban preguntando sobre la política pública energética; querían saber qué iba a hacer el Gobierno.

¿Cuál es la propuesta de esta oficina ante el nuevo escenario energético?

Que tenemos que distribuir energía de otra manera, que todos tengamos el derecho de hacer generación distribuida a todo Puerto Rico, en lugar de hacerlo centralizado por la infraestructura de la AEE. La política pública es la democratización del sistema de energía. De todas las posibilidades que hay, esa es la más importante, que todo el mundo tenga el derecho.

¿Qué entiende por “democratización”?

Generación desde Alianzas Público Privadas, generación desde las pequeñas y medianas empresas, y generación individual.

¿Por qué se refiere a esto como un derecho?

Es que el derecho a la energía lo tenemos todos. No puede ser a través de una sola corporación, de un solo negocio. Todos tenemos derecho a generarla y a ser autosustentables. Empieza desde la célula más pequeña de una sociedad, que es la residencia, el individuo. Esta idea la he tenido desde hace tiempo, pero a medida que voy discutiendo con profesores de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y Arecibo, y habiendo trabajado tanto tiempo en la Autoridad de Energía Eléctrica, me convenzo más. Por eso me traen aquí.

¿Cómo pretende comenzar?

Regionalizando el sistema en microredes, ese es uno de los puntos de partida para generar energía. Puede ser con energía renovable y con gas natural. Estamos listos para comprar energía a empresas que han venido a hacer propuestas, pero les dije como te dije ahorita, que con el traslado del monopolio de un lado al otro no estoy haciendo nada para resolver el problema.

¿Cómo esta iniciativa evitaría el monopolio?

Si regionalizo el sistema, se abre el mercado a la competencia, que es lo que el monopolio no permite. Sea el monopolio público o privado, simplemente no permite la competencia. Por eso quiero que se limite el monopolio, pero eso no quiere decir que se destruya un sistema que por muchos años ha servido, como lo es la Autoridad de Energía Eléctrica.

¿Qué es lo que quieren modificar?

La palabra Autoridad es lo que ya debe modificarse. Cada vez que yo vaya a trabajar con el sistema de la energía en Puerto Rico, ¿donde tengo que morir? ¿en la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿En la única que te cobra?

Antes del huracán, el costo de la AEE estaba a 21 centavos el kilovatio hora, mientras que el de Sunnova es de 19 centavos en adelante.

Nuestro interés es que el costo de energía sea el más económico posible y con menos daños ambientales. Yo le hablo a la gente de un costo de kilovatio hora de once centavos o menos. Eso es bueno. Y que proyectos de generación de energía de gas natural o gas propano deben estar en los ocho centavos o menos, para que sea accesible al pueblo y haya un desarrollo económico.

¿Cómo va a evitar lo que sucedía antes de la creación de la AEE, cuando dominaban las empresas privadas y había sectores con necesidades a los que no llegaba el servicio? ¿Cómo se va a cumplir un papel social en la generación y la distribución de la electricidad?

Ya la Autoridad lleva setenta años en ese desarrollo social. A todos los confines de Puerto Rico se ha llevado energía. El cometido social de la AEE se cumplió; pero ya dejó de cumplirse. Yo estuve en el sector Caricaboa de Jayuya entregando una plantita eléctrica porque no hay energía después del huracán. La AEE no está llevando el servicio adecuadamente porque no tiene la capacidad. ¿Por qué no puedo permitir que la persona tenga su propio sistema, que sea autosuficiente, que sea resiliente, que es lo que buscamos, aunque sea con un sistema básico de generación?

¿Cómo se va atender el acceso a la electricidad entre los pobres que no tienen dinero?

Yo puedo obligar a todas las compañías que están vendiendo energía en Puerto Rico a crear un pote. Se podría montar un fondo especial para crear microredes, una especie de fideicomiso. Ya estamos discutiendo estas opciones en nuestra oficina.

¿Cree que a una empresa privada le va a interesar sacar recursos para los que menos tienen?

Para eso está el Gobierno, para eso estamos nosotros. Tenemos que ser responsables con las comunidades aisladas. El Gobernador lo ha hablado y estamos de acuerdo con eso. Esos fondos se pueden obtener con las mismas compañías y con el Gobierno federal. Ya el Cuerpo de Ingenieros está considerando hacer un funding especial. Por eso es la importancia de lo que estamos haciendo ahora en la oficina, son los primeros pasos en esa dirección.

