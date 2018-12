La directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, anunció este miércoles la llegada a la Isla del crucero más grande del mundo.

Se trata del Symphony of the Seas, de Royal Caribbean, que destronó a otro barco de la compañía, el Harmony of the Seas.

El crucero tiene impresionantes amenidades, de las que pueden disfrutar unos 9,000 pasajeros. Mira las fotos a continuación:

Por dentro: el crucero más grande del mundo