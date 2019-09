En video: empleado se habría burlado de clienta sorda

Luego de decirle varias veces que no la escuchaba, y la víctima diciéndole que es sorda, el empleado empezó a burlarse de su forma de comunicarse con señales.

Dice fue discriminada en Jack in the Box por ser sorda

CALIFORNIA — Una impactante confrontación en un restaurante de comida rápida en el Área de la Bahía fue capturada en un video celular y dejó a residentes boquiabiertos.

Un trabajador de Jack in the Box en Campbell se negó a servir a una mujer sorda e incluso se burló de su lenguaje de señas.

El video se volvió viral el lunes y Revae Arnaud-Jensen, de 39 años, dice que está emprendiendo acciones legales.

En el concurrido Jack in the Box en West Hamilton Avenue, los clientes generalmente ordenan primero a través de un altavoz y luego conducen hasta la ventana. Pero eso no funcionó para Arnaud-Jensen, que ha sido sorda desde su nacimiento.

Aun así, esperaba comprar comida. "Estaba sorprendida, perpleja", dijo Arnaud-Jensen.

Ella nació sorda, pero luego de años de capacitación, puede articular y comunicarse leyendo los labios y con lenguaje de señas. Pero no podía comunicarse con el empleado de Jack in the Box.

“Esto tiene que parar. Es discriminación”, dijo Arnaud-Jensen. “Muchas veces creen que es normal, pero no es”.

Luego de decirle varias veces que no lo escuchaba y la víctima respondiendo que es sorda, el empleado empezó a burlarse de su forma de comunicarse con señales.

La gerencia de Jack in the Box emitió un comunicado: “no toleramos la falta de respeto a nuestros clientes y esperamos que todos los empleados sigan las reglas de capacitación … después de investigar el incidente y hablar con el dueño de la franquicia, tenemos entendido que el empleado que aparece en el video ha sido despedido”.

Arnaud-Jensen piensa entablar una demanda contra el restaurante. “No solo es entrenamiento, eso no lo va a cambiar porque se necesita saber más sobre la comunidad con problemas auditivos para entender sus necesidades”, ella dijo.