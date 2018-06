El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, dijo el jueves, que la propuesta de reducción para los cinco negociados de seguridad del país, representa un riesgo de operaciones para el próximo año fiscal.

“Lo que se le está diciendo a la Comisión es que, no es factible que ninguno de los negociados opere con la reducción de presupuesto. En particular, una reducción de $7.9 millones para el Negociado de Bomberos no es posible”, dijo Pesquera a preguntas de la prensa.

Mencionó que solicitará, a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, una reunión con la Junta de Control Fiscal (JCF) para lograr que las agencias bajo el DSP no sufran recortes.

“Yo entiendo que la Junta de Control Fiscal no tenía como opción hacer una reducción de esta naturaleza. Yo entiendo que vamos a llegar a un entendimiento cuando nos reunamos con ellos”, añadió.

Explicó que si no se logran los recortes en ese secretariado, OGP no podrá brindar el dinero suficiente para sufragar el aumento de sueldo propuesto por el gobernador a los policías. Mencionó, además, que no ha tenido conversaciones directas con la JCF.

“Desafortunadamente la JCF proveyó una reducción en esa partida de 19 millones de dólares”, dijo por su parte, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio Tony Soto.

Indicó, además, que solicitó una certificación al DSP del monto para el pago a policías y el pago al Seguro Social.