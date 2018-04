En video: fuerte golpiza a niña hispana en plena aula

Más Videos (1 of 9)

Un video grabado con un teléfono móvil captó el momento en que una estudiante de noveno grado fue agredida por una compañera de clases luego de tener una disputa supuestamente por un asiento.

Todo sucedió el martes en la secundaria Alonzo and Tracy Mourning ubicada en el noreste de Miami, Florida, donde según la propia menor agredida, no es la primera vez que se reporta un incidente similar.

La familia hispana relató el acto violento que sufrió su hija mayor Alejandra Méndez, luego de ser agredida física y verbalmente por una estudiante dentro del propio salón de clases.

“Yo iba a sentarme y estaba otra niña en mi silla y le dije que se moviera porque era mi sitio y volví a pedirle que se sentara donde ella iba, pero no quiso. Entonces me tiró mi celular y me empezó agredir en la cara”, relata Alejandra Méndez, la estudiante de noveno grado.

La chica de 15 años dijo que ella y su compañera terminaron en la oficina del director, pero solo ella tuvo que recibir atención médica.

Los padres de la menor dicen que quieren paz para su hija y eliminar la violencia estudiantil del entorno donde debiera solo educarse, reportaron el incidente al distrito escolar luego de hablar con el director de la escuela.

“Estamos llevando a cabo un análisis profundo para determinar los factores que resultaron en este incidente desafortunado. Una, o posiblemente ambas estudiantes, serán disciplinadas de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante”, dijo en un comunicado el distrito de escuelas públicas.