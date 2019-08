Encuentran a otro confinado sin vida en su celda

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) Erik Rolón Suárez habló el jueves sobre otro confinado que se encontró sin vida en su celda.

“Fue en (la institución) Bayamón 292. Ya se está en el proceso de investigación. Se hizo querella en la Policía. Por ahora lo que tenemos es información preliminar, así que van a correr dos investigaciones. La de la Policía y la que se hace en el Departamento", dijo el secretario a preguntas de la prensa.

Rolón Suárez minimizó la situación, a pesar de que se han reportado varios incidentes de confinados muertos.

“Lamentablemente, en el Departamento ocurren muertes. Esto es algo que ocurre año tras año. Lo que es importante es que se sepa que esta situación se investiga y se adjudica responsabilidad", sostuvo el secretario.

Rolón Suárez no quiso abundar sobre los informes que apuntan a que la muerte fue a consecuencia de una pelea. El cadáver presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo. La situación ocurrió en medio de un cierre (lockdown) de las celdas como consecuencia del paso cercano por Puerto Rico del huracán Dorian.

“El que haya ‘lockdown’ o no lo que significa es que nadie entra o sale de la prisión. El resto funciona con normalidad, aunque se aumenta la seguridad. Todo lo que hay es información especulativa que se va a determinar una vez concluya las dos investigaciones comenzadas", expresó.

“¿Usted no cree que el tiempo que usted estuvo trabajando como subsecretario de la Gobernación afectó su desempeño como secretario de Corrección?", se le preguntó.

"Para nada. Cuando fui subsecretario fue cuando más se adelantaron un montón de iniciativas", contestó.

“¿Pero también vemos lo que ocurre en las cárceles con las muertes?", se le insistió.

"Vuelvo y digo, en las cárceles ocurren muertes. Y las estadísticas son similares a las que han ocurrido por años. Eso no tiene que ver con mis funciones como subsecretario", replicó.

“Pero es que hace 40 años que no había un asesinato de un oficial de Corrección", se insistió.

“Y la pregunta es si eso tiene que ver o no con mis funciones como subsecretario de la Gobernación. El informe final refleja que no se debió a falta de instrucciones, de reglamentación o de protocolo. Incluso, que no se debió a la falta de restricciones internas ni de falta de personal, se debió a la ejecución bien particular de una norma que había sido impartida y no se siguió", contestó el secretario sobre la muerte del oficial Pedro Rodríguez Mateo, asesinado a principios del mes de agosto por el confinado Luis Sostre Piccinini, el cual apareció muerto en su celda posteriormente.

Rolón no le informó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre esta muerte. El secretario participó en una reunión de trabajo con el PMO de Seguridad.

