¿Ritual o crueldad? Hallan gallos decapitados en plena calle

SANTA ANA, CALIFORNIA — Las autoridades encontraron varios gallos decapitados en diferentes áreas de Santa Ana y ahora investigan si se trata de rituales o crueldad animal.

“En tres diferentes incidentes encontramos gallos con la cabeza cortada. El primer incidente fue el 9 de mayo”, dijo Roberto Rodríguez, comandante de la policía de Santa Ana.

El caso más reciente fue el 27 de mayo en la intersección de la calle 19 y Ross. “No es muy común aquí en la ciudad de Santa Ana”, agregó Rodríguez.

Las aves fueron recogidas por oficiales de control de animales.

Prudencia López, una residente del área, no los vio pero vive a media cuadra de donde fue encontrado el primero. “A lo mejor sea ritual o no sé, pero si me sorprende la verdad”, dijo la señora López.

Pablo Antonio Rodríguez quien asegura tener más de 28 años como sanador, le dijo a Telemundo 52 que el sacrificio de gallos tienen doble connotación y no necesariamente negativa.

“Algo negativo sería para que una persona fracase, que no encuentre trabajo, que pierda su dinero, que choque y le vaya mal. Algo positivo, para que una persona triunfe”, contó Rodríguez.

En los casos de Santa Ana, las autoridades aún no determinan si es ritual o crueldad, pero sí tienen una advertencia para el público. “Si dejan los animales así con la cabeza cortada o si le cortan la cabeza a un animal que está vivo es un delito”, dijo el oficial.

La policía le pide al público que los contacten si tiene información sobre este caso.