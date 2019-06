Más Videos (1 of 9)

Una encuesta exclusiva de Noticias Telemundo y Telemundo Station Group concluyó que la mayoría de los hispanos registrados para votar en Estados Unidos desaprueba la gestión del presidente Donald Trump y votaría para reemplazarlo durante las elecciones de 2020, aunque todavía no hay un claro preferido entre los candidatos demócratas.

Según el estudio realizado por Mason-Dixon Polling & Strategy, 62% de los encuestados desaprueba el desempeño de Trump como presidente, mientras que 30% sí lo aprueba y 8% no está seguro.

Esta tendencia se mantiene entre votantes mayores y menores de 50 años. Sin embargo, hay un gran contraste según el partido político con el que se identifican los encuestados: 84% de los demócratas desaprueba de la labor de Trump, mientras que el 15% de los republicanos y 47% de los independientes lo hacen.

Un 59% de los encuestados dijo que creía que el país iba en el camino equivocado, mientras que 31% respondió que pensaban que iba por una buena vía, y 10% se mostró indeciso. En cuanto a la economía, 39% dijo que se sentía menos seguro desde que Trump tomó el poder, 29% expresó que estaba más seguro, 28% respondió que se sentía igual que en la presidencia anterior y 4% no estaba seguro.

Al ser consultados sobre si reelegirían a Trump o lo reemplazarían si las elecciones se realizaran hoy, 66% dijo que lo cambiaría por un demócrata, 25% aseguró que lo escogería para un siguiente mandato y 9% respondió no está seguro.

En cuanto a los precandidatos demócratas, 23% votaría por Joe Biden, 9% por Bernie Sanders, 8% por Elizabeth Warren, 5% por Beto O’Rourke, 4% por Kamala Harris, 3% por Pete Buttigieg, 2% por Julián Castro y 1% por Corey Booker, Kirsten Gillibrand, Amy Klobuchar y John Hickenlooper.

Sin embargo, 42% dijo que estaba indeciso entre los precandidatos.

Al preguntárseles sobre una posible destitución (impeachment) del presidente Trump, 50% de los encuestados dijo que apoya el proceso, 38% respondió que se opone y 12% está indeciso.

Sobre el Censo 2020, 93% de los consultados respondió que sí participará, 4% dijo que no lo hará y 3% no está indeciso. En cuanto a la pregunta sobre la ciudadanía o estatus legal de las personas, 52% la apoya, 38% la rechaza y 10% no se ha decidido.

Según la encuesta, para los hispanos el tema más importante hoy en día en Estados Unidos es la inmigración (25%). Le siguen el cuidado de la salud (16%), la economía y trabajos (13%), la destitución de Trump (13%), derecho de armas o control de armas (8%), seguridad nacional o política exterior (6%), el clima (6%), impuestos, deuda nacional y gastos públicos (4%), y aborto (4%).

En cuanto a inmigración, 53% apoya un programa migratorio basado en méritos y que limite el número de visas dadas por lazos familiares, mientras que 36% se opone a esta idea y 11% está indeciso.

Sobre el muro planteado por Trump, 67% lo desaprueba, 29% lo acepta y 4% no está seguro.

Para esta encuesta se consultaron a 1,000 votantes seleccionados al azar, a través de llamadas telefónicas hechas entre el 6 y 14 de junio de 2019. El margen de error no es superior a 3.2 puntos de porcentaje, según los estándares habituales utilizados por estadísticos.