Hacer el examen de ciudadanía en español no será tan fácil

HOUSTON - Las personas interesadas en presentar sus exámenes de ciudadanía en un idioma diferente al inglés tendrán que disipar cualquier duda que tenga el oficial de inmigración que los entreviste sobre su incapacidad física para hablar o escribir el idioma, a menos que se quiera tener un resultado negativo en su solicitud.

Esto, porque el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés) endurecerá a partir de febrero los requisitos para que una persona sea exenta de presentar el examen en este idioma.

Actualmente, la persona debe llenar el formulario N-648 y certificar a través de un médico que tiene incapacidad física o mental que ha durado o durará más de un año y que le impide hablar el idioma oficial de Estados Unidos.

A partir de febrero 12, si el oficial de inmigración considera que el solo formulario N-648 no es suficiente y tiene dudas sobre la incapacidad física o mental de la persona para hablar inglés y la persona no accede, esto le puede contar como si no lo hubiera presentado o si lo hubiera fallado.

El oficial de inmigración podría solicitar información adicional al solicitante en caso de que tenga dudas sobre la incapacidad de este.

Ahora se requerirá que el médico que forme el formulario N-648 explique más en detalle la condición física o mental del solicitante.

Los solicitantes de ciudadanía por naturalización deben presentar un examen cívico y otro de inglés antes de ser aprobados para la ceremonia de juramentación.