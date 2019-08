Entregan 300 becas a estudiantes de cuarto año

Por tercer año consecutivo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, entregó el sábado más de 300 becas de $1,000 a estudiantes recién graduados de cuarto año del sistema público de enseñanza para que puedan continuar sus estudios subgraduados en instituciones debidamente acreditadas en la Isla.

Estos alumnos formaron parte de un universo de 1,656 estudiantes que fueron certificados por el Departamento de Educación (DE) como los que obtuvieron un índice académico anual acumulativo de cuatro puntos. De esta cantidad, 1,395 alumnos solicitaron la beca y un comité evaluó dichas solicitudes.

“Aquí están los mas duros de los duros de Puerto Rico…Esta beca no es un regalo, no es un favor. Esta beca se la ganó el estudiante por sus méritos propios”, dijo Rivera Schatz en el evento.

Durante su mensaje a los estudiantes y padres el Presidente Senatorial instó a cada uno de los ahora alumnos universitarios a continuar educándose y no limitarse al Bachillerato.

“Jóvenes lo único que ustedes nunca van a perder es su intelecto. Lo que cosechen en sus estudios, los grados, los diplomas y el índice académico que tengan, no hay fenómeno atmosférico ni nada en el mundo que se los pueda quitar. Eso es de ustedes hasta el último de sus días. No se limiten solamente al Bachillerato continúen educándose intelectualmente y profesionalmente. Sigan siendo un ejemplo no tan solo para su familia y su comunidad sino para Puerto Rico entero. Súmense a la lista de grandes puertorriqueños y puertorriqueñas que se destacan a nivel mundial. Pongan el nombre de Puerto Rico en alto… Lleven su talento a la cima porque indudablemente esto acaba de comenzar ”, destacó Rivera Schatz.

La beca “Te Queremos Preparado” se utilizará única y exclusivamente para sufragar los gastos de matrícula, hospedaje, libros u otros gastos estrechamente relacionados a los estudios universitarios del estudiante becado. Los participantes del programa deberán presentar evidencia de los gastos sufragados con los fondos provenientes de la beca que son con cargo al presupuesto de gastos del Senado.

Una vez se recibieron las solicitudes por correo regular y electrónico, el Comité seleccionó a los alumnos más cualificados de acuerdo al único criterio: la excelencia académica. Cada estudiante que interesó obtener la beca debió entregar la siguiente información: resultados del College Board y certificación de admisión a una institución universitaria acreditada.

Asistieron a la entrega de becas los siguientes senadores: Carmelo Ríos Santiago, Nayda Venegas Brown, Henry Neumann Zayas, Ángel “Chayanne” Martínez, Miguel Laureano Correa, Luis Berdiel Rivera y Nelson Cruz Santiago.

