Ciencias Forenses entregó cuerpo descompuesto a familia

Una familia de Trujillo Alto reclamó este lunes, al Negociado de Ciencias Forenses (NCF), que el cadáver de su hijo se encontraba en estado de descomposición al momento que se lo entregaron.

Emanuel José Muñoz, de 28 años, perdió la vida el pasado 15 de enero, en medio de un accicdente de tránsito en el mencionado municipio.

Familia tuvo que esperar en vano por cuerpo de niñita

Estuvo 19 días en espera de una autopsia que nunca se realizó. (Publicado jueves 31 de enero de 2019)

Sus padres pudieron buscar el cuerpo 18 días después al Instituto y exponerlo por menos de tres horas, en una funeraría, dedibo al estado en que estaba el cadáver.

''Que triste que yo no pueda darle un último beso a mi sobrino, que no me pueda despedirme de él, por causa de la negligencia de Ciencias Forenses. No hay un personal apropiado para tomar la responsabilidad y hacer el trabajo con el respeto que se merece cada cadáver y cada familia'', reclamó la tía del fallecido.

Reclaman manejo de "safe kits" sin atender por el NCF

Contienen material genético de potenciales agresores sexuales que aún no han sido examinados. (Publicado martes 29 de enero de 2019)

A Emanuel José le sobreviven un niño de ocho años y una bebé que nació el domingo.

Mira nuestra programación aquí