Entrenamiento muestra cómo actuar ante agentes de ICE

NUEVA YORK – Ante el dramático incremento de arrestos de inmigrantes indocumentados sin historial criminal en la ciudad de Nueva York, la organización Se Hace Camino Nueva York está ofreciendo talleres acerca de cómo actuar y qué responder durante un encuentro con agentes de inmigración.

Un informe de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Administración (MOIA, por sus siglas en inglés) reveló que los arrestos y operativos de agentes de inmigración en la ciudad de Nueva York aumentaron drásticamente desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump.

“Under the Trump Administration it is important for all community members to be informed of their rights regardless of immigration status and that is why we are here today,” said Yorelis, @MaketheRoadNY organizer. #HereToStay#KnowYourRightspic.twitter.com/hTGMQPJlHX

— Make the Road NY (@MaketheRoadNY) May 31, 2018