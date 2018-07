Entrevista exclusiva: Madre de Junior habla a un mes de su muerte

Más Videos (1 of 9)

El pasado 20 de junio era un día más de verano para Lesandro Guzmán Feliz “Junior” y su familia. Su madre, Leandra Feliz, no imaginaba que las horas estaban contadas para el más pequeño de la casa, un adolescente de 15 años que soñaba con vestir el uniforme de policía y patrullar las calles de su vecindario, en El Bronx.

“Hace un mes atrás a esta hora todavía estaba siendo feliz, así mismo. Era otra vida, era completamente diferente a hoy”, expresó Leandra en una entrevista exclusiva con Telemundo 47 a un mes del asesinato a sangre fría que arrodilló a la ciudad de Nueva York.

La madre asegura que una corazonada atroz le partió el alma ese 20 de junio al ver señales del panorama sombrío que se avecinaba para su familia.

“Empezó un viento fuerte, el cielo se puso gris, empezó a llover. Cayeron unas arenitas antes de yo encontrarlo. Me asustó mucho lo que vi”, recordó Leandra.

El apoyo de las multitudes ha mantenido a la madre firme para enfrentar a los 12 imputados del asesinato de su hijo, aunque un sueño con Junior terminó por apaciguar su dolor, dijo Leandra.

“Muy lindo”, dijo Leandra acerca de la revelación. “Para que me conforme, para que Dios me dé la fortaleza. Me ayudó y aumentó mi fe”.

Leandra y su hija Génesis Collado Feliz se han embarcado en una lucha constante por justicia y ahora juntas hacen frente a la terrible situación.

Génesis reveló que en el pasado conoció a uno de los supuestos asesinos, por eso no entiende por qué no ayudó a su hermano a ponerse a salvo.

“A uno yo lo conocí un día, en una casa (…) Nunca llegué a hablar mucho con él, yo nada más le vi la cara, yo sabía quién era”, dijo la joven.

Feliz dijo que su corazón se partió al ver el rostro del supuesto asesino.

“Yo sé que él sabía quién era mi hermano y como quiera él dejó que ellos hicieran eso”, dijo.

Empatía con las madres de los verdugos de su hijo

Lejos del odio y la venganza, Leandra mostró empatía con las madres de los acusados de arrebatarle la vida a su hijo a punta de cuchillo y machete.

“Ninguna madre, ningún padre merece eso. No se lo deseo a nadie (…) Sé que en mi dolor que si a ellas no le han matado nunca un hijo ellas no van a saber lo que yo siento”.

Desde el asesinato a sangre fría de Junior, Leandra se había mostrado reservada al encarar uno a uno a los acusados del horrendo crimen; sin embargo, el pasado miércoles no pudo contener la rabia y la frustración durante la lectura formal de cargos contra los 12 imputados.

Feliz llegó la Suprema Corte de El Bronx vestida de negro y acompañada de familiares y amigos cercanos, y entró a la audiencia con un prendedor con la fotografía de Junior. La madre había permanecido en silencio hasta que dos de los acusados por el crimen, Jonaiki Martínez Estrella y Daniel Fernández, se declararon no culpables del crimen que cimbró a la Gran Manzana.

“Asesinos”, gritó con furia y en español la madre de Junior.

La madre salió de la audiencia evidentemente nerviosa, pero minutos después regresó para presenciar la lectura formal de cargos contra los 12 imputados.

Los acusados fueron identificados como Kevin Álvarez, José Muñiz, José Tavárez, Manuel Rivera, Daniel Fernández, Jonaiki Martínez Estrella, Antonio Santiago Hernández, Elvin García, Diego Suero, Gabriel Ramírez Concepción, Danilo Payamps Pacheco y Luis A. Cabrera Santos.

Luis A. Cabrera Santos fue el último arrestado en el caso. El sospechoso fue detenido en Connecticut luego de que un lector de matrícula identificara su vehículo como uno de los buscados en conexión con el asesinato de Junior.