"Él era el que me buscaba": ex maestro culpado de abuso

FLORIDA - Bernardo Osorio, entonces maestro de matemáticas de la secundaria Cutler Bay, fue detenido en febrero del 2017 acusado de abusar sexualmente de un estudiante de 15 años.

Mientras la policía dijo que Osorio acosó a un alumno vulnerable que acababa de perder a su padre pocos meses antes de que comenzara el abuso, el hombre dice que el estudiante era el que lo “abordaba” y que el joven no era ningún “sabía lo que hacía y que no era ningún ángel”.

Osorio fue encausado por agresión sexual. El año pasado llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de cargos menores de abuso infantil.

En un memorándum, el fiscal asistente de Miami-Dade señaló que la evidencia era aplastante, pero la víctima quería pasar la página y sería improbable que Osorio volviera a cometer el delito.

No quiso, sin embargo, hablar ante las cámaras de Telemundo 51, pero un equipo de nuestra estación afiliada NBC6 lo encontró en su casa del suroeste de la Florida meses después de que fuera cerrado el caso.

Primero dijo que no quería hablar, pero después contó su versión de los hechos, similar a la que le describió a la policía dos años atrás.

“Si lo que pasó fue que él tiene su inclinación, su inclinación con los hombres y él seguramente quería explorar y entonces me pidió varias veces y yo le dije que no, que lo pensara bien, que eso no estaba bien y todo, pero el siguió insistiendo, siguió insistiendo, siguió insistiendo, siguió insistiendo”, dijo el hombre.

Osorio es uno de al menos 40 maestros del sur de la Florida que han sido arrestados o disciplinados por conducta sexual inapropiada en los últimos 2 años.

Telemundo 51 descubrió que esta no era la primera acusación en su contra por conducta inapropiada. Hay cinco denuncias previas, entre ellas una por tocar la cremallera de un estudiante, otro por hacer comentarios inapropiados a otro alumno. Casi todas las acusaciones fueron declaradas sin fundamento o causa probable.

El abogado Jeff Herman ha estado trabajando en varios casos de abuso sexual de menores en los que están involucrados maestros.

“Uno piensa que cuando se trata de una organización para servir a la juventud siempre se pondrá la seguridad ante todo, ser precavidos… pero yo no veo que sea así. Estas instituciones siguen fallándole a los niños y toman malas decisiones”, dijo Herman.

En la audiencia para escuchar la sentencia, su ex estudiante pidió que no hubiese indulgencias para Osorio. “De la misma forma que decidió conscientemente que me abusaría sexualmente, debe encarar las consecuencias. Yo creo firmemente que la gente como él, no merece estar libre”, pidió la víctima.

Sin embargo, el juez condenó a Osorio a 10 años de probatoria y no se le exigió inscribirse como agresor sexual.

“Él tenía la culpa. No, yo. Pero ultimadamente, fui yo al que crucificaron. Fui yo al que le tiraron el puñal”, dijo Osorio a NBC6.

La Junta Escolar de Miami-Dade no quiso comentar sobre las denuncias anteriores contra Osorio, pero dijo que este renunció el mismo día de su arresto y que ya no puede trabajar en ese distrito escolar.