"Hubiese querido no ser yo la que conoció a Pablo Escobar", dijo Victoria Eugenia Henao.

En entrevista exclusiva de Telemundo, la esposa de Pablo Escobar Gaviria rompió el silencio a 25 años de la muerte del mundialmente famoso narcotraficante y narró cómo fue la vida que ella y sus hijos llevaron junto a él.

Victoria Eugenia Henao, quien ahora usa el nombre de María Isabel Santos, contó cómo se unió a Escobar en su natal Colombia cuando apenas era una niña e incluso que él hizo que le practicaran un aborto cuando apenas tenía 14 años.

"Se me eriza la piel de la locura a la que estuve sometida", rememoró, diciendo que decidió contar este oscuro episodio tras primero confesarlo a sus hijos. "Pensé que me iba a ir con el secreto a la tumba", admite.

Además dijo que no estuvo totalmente al tanto de las actividades ilícitas y terroristas de Pablo Escobar hasta cierto punto, en tanto siempre estaba aislada y era trasladada entre puntos de protección junto a sus hijos. Afirmó que la primera idea sobre los ataques terroristas la obtuvo luego del bombazo del que ella y su familia fueron objeto en el edificio Mónaco, ocurrido en 1988 y del que la familia logró salir con vida.

Sobre quienes le recriminan supuestamente no haber hecho nada para detener a Escobar ella explica que "no tenía ni voz ni voto" y que todo el tiempo ella y sus hijos eran trasladados vendados para que no supieran dónde estaban. Con ello pretende reflejar cuán segregada estaba de la violenta realidad que sacudía al país.

Santos dijo que más de una vez, mientras veía a sus niños dormir, le pidió a Dios que los mataran a todos en un allanamiento y que además "hubiese querido no ser yo la que conoció a Pablo Escobar".

A las víctimas que dejó la violencia provocada por Escobar en Colombia, ella le envió un mensaje: "perdón, perdón y mil veces perdón" y dijo que ella no se define como una víctima de su marido por respeto a esos que sufrieron las consecuencias de los actos de Escobar.

