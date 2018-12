Es un fraude: Día a Día no sortea carros

Evita ser víctima de fraude.

El programa Día a Día, que transmite por Telemundo, actualmente no ofrece como premio de un concurso un automóvil. Si lo contactan alegando que es el ganador, sepa que se trata de un engaño que se sospecha es realizado por confinados.

“¡Felicidades!!! En este Gran evento de nuestro 25 Aniversario de Triangle Dealer Toyota, usted ha sido electo ganador de un segundo lugar de un Toyota Camry 2018 en el programa Día a Día”, lee uno de los mensajes que envían, acompañados por el nombre de un abogado y un número de teléfono.

También ofrecen vehículos Kia y Honda.

Una vez las víctimas los contactan, solicitan dinero para el supuesto pago de la tablilla.

¡No caigas! No envíes dinero ni ofrezcas información personal a desconocidos. Recuerda que si no has participado en un concurso, no puedes resultar ganador.