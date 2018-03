Trama sexual con maestra: hablan padres de estudiante

Más Videos (1 of 9)

Los padres de un niño de 13 años, quien de acuerdo a declaraciones de la víctima y documentos del caso tuvo relaciones con su maestra en una escuela de Arizona, dieron declaraciones públicas por primera vez este jueves.

“Como padres, les enseñas a tus hijos que no existen los monstruos. No los hay, pero en el mundo real, hay monstruos y Brittany Zamora es un monstruo", comentaron los padres sobre la maestra de sexto grado, quienes no quisieron mostrar sus rostros ante las cámaras.

"Ella en realidad no lo amaba. Lo usó para sus propios beneficios grotescos", dijo el padre del menor.

"Con base en lo que sabemos hasta ahora, la escuela tuvo amplias oportunidades de evitar esto", dijo Steve Weinberger de la firma de abogados Davis Miles.

Zamora, de 27 años, enfrenta ocho cargos de conducta sexual inapropiada con un niño, dos cargos de abuso infantil y un cargo de transmisión de material obsceno a un menor.

De acuerdo a documentos de la corte citados por el periódico The Arizona Republic, la maestra tuvo sexo con el estudiante tres veces y le dio sexo oral en el aula y en su automóvil. Los encuentros sexuales habrían sido a partir del 1 de febrero hasta el 8 de marzo.

El director de la escuela primaria informó a la policía sobre las acusaciones contra quien fuera "Maestra del Año".

La policía dijo que el padre del niño de 13 años encontró mensajes de texto entre Zamora y su hijo que indicaban actividad sexual. Zamora fue reportada a las autoridades locales el miércoles.

La fianza para Zamora estaba fijada en $250,000.