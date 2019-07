El comisionado de la Policía, Henry Escalera justificó este lunes el proceder de un agente que dio muerte a un asaltante en una panadería en Vega Baja.

“El Negociado de la Policía está entrenado, tiene unas políticas validadas por el Departamento de Justicia Federal y el monitor. Estamos cumpliendo con la Reforma de la Policía y vamos a usar los niveles de fuerza que sean necesarios, según la situación en el momento que se tenga que usar los niveles de fuerza”, dijo Escalera en entrevista radial (WKAQ).

Cuestionan uso de la fuerza de policía que disparó a asaltante

"Las víctimas de la Policía suelen ser personas bien vulnerables.", dijo la directora de Kilómetro 0, Mari Mari Narváez. (Publicado domingo 7 de julio de 2019)

Las declaraciones se dieron luego que se cuestionara la forma en que el agente, José A. Santiago manejó el incidente en el que ultimó a Moisés Class Rivera de 21 años en medio de un asalto ocurrido cerca de las 9:03 de la noche del pasado 3 de julio, en la panadería D’frami en la carretera PR-670 de Vega Baja. Un video del incidente circula en las redes sociales.

“El policía actuó en legítima defensa de un tercero, en el marco de la ley. En estas situaciones así de milésimas de segundos hay que actuar. El policía actuó en defensa de un tercero y los parroquianos que estaban allí, los clientes. Actuó adecuadamente para que no estuvieran en peligro. Al entrar el asaltante, lo primero que hizo fue una detonación y el policía actuó”, afirmó el funcionario.

Escalera confirmó que el asaltante muerto tenía expediente criminal y que había salido de la cárcel hace tres meses. Además, indicó que otro sujeto fue detenido relacionado a este caso.

Por su parte, el capitán Oscar Rodríguez de la Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Oscar Rodríguez también defendió al agente.

Identifican a asaltante que murió a manos de un policía

El hecho tuvo lugar en Vega Baja. (Publicado jueves 4 de julio de 2019)

“Yo no me explico como hay gente en Puerto Rico que puedan cuestionar, en vez de agradecer a ese policía… Hay un caso parecido avalado por el Tribunal Supremo de Pueblo vs. Sierra Maya que dice bien claro que el policía cuando está actuando en legítima defensa o en cumplimiento del deber si en la intervención o una segunda o tercera persona está en peligro de muerte, el policía puede usar todos los medios necesarios para arrestar esa persona, incluyendo fuerza mortal si la persona tiene un arma de fuego que puede ocasionar la muerte o grave daño corporal a una tercera persona”, señaló Rodríguez al indicar que están vigilantes al caso.

El agente Correa adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja se hizo cargo de la pesquisa de este caso en conjunto con el fiscal Iván de Jesús y el agente Héctor Reyes Guzmán del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Mira aquí nuestra programación en vivo.