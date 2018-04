Escapa de secuestro y graba persecución de sospechoso

Más Videos (1 of 9)

HOUSTON – La valiente y arriesgada acción de persecución de una adolescente de 17 años quedó grabada en un video de un celular.

El video mostraba a la menor dentro de una camioneta conducida por una extraña persiguiendo a quien -presuntamente- había intentado secuestrarla pocos minutos antes.

“Me agarró del brazo y me jaló y me decía que me subiera a su camioneta” dijo la menor, quien logró zafarse y avisar a una mujer y su hija también adolescente que pasaban justo por ese lugar.

El incidente ocurrió el pasado jueves en la mañana cuando la víctima caminaba hacia su escuela, la preparatoria Sam Houston Math, Science and Technology, al norte de Houston.

En vez de esperar a la policía, las dos adolescentes y la mujer emprendieron la persecución a alta velocidad por las calles de ese vecindario.

El sospechoso, quien se pasó varias señales de alto a toda velocidad, fue arrestado con la ayuda de las tres mujeres, luego de que perdiera el control de su camioneta y cayera en una zanja.

La menor grabó la persecución que finalmente llevó a la captura del presunto agresor.

Daniel Zapata, de 34 años, estaba bajo el efecto del alcohol, según las autoridades.

El acusado tiene una amplia historia criminal que data del año 2002 e incluye tres DUI, robo de vehículo en dos oportunidades, conducir con la licencia suspendida, posesión de sustancias controladas y ahora intento de secuestro agravado, asalto agravado con arma mortal.