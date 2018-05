Escogidos los tres finalistas para presidir UPR

El Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recomendó a tres candidatos que pasarán al pleno del ente rector de la institución para la votación final en el proceso de selección del presidente en propiedad, se informó al martes.

Los tres finalistas son los doctores Alexandra Medina-Borja, Anny Morrobel Sosa y Jorge Haddock Acevedo, quienes previo a la votación, serán entrevistados personalmente por los miembros de la Junta de Gobierno.

“Son profesionales y académicos con un cúmulo de experiencias variadas, y con un deseo enorme de aportar a la universidad y a Puerto Rico. Todos están conscientes de la situación fiscal que enfrenta la institución, y el salario no es su motivación principal para aspirar a la presidencia sino su intención de ser agentes de cambio y dirigir la transformación que necesita la UPR para enfrentar los múltiples retos que vivimos en estos tiempos”, indicó la presidenta del Comité, Zoraida Buxó en declaraciones escritas.

Explicó que los expedientes de los candidatos semi finalistas fueron remitidos a los senados académicos de los recintos y unidades, que tuvieron la oportunidad de participar como entes consultados y de presentar sus informes al Comité.

Por su parte, el representante estudiantil y miembro del Comité, Gilberto Domínguez, sostuvo que “los representantes oficiales de la comunidad universitaria sí han participado en el proceso”.

Domínguez atribuyó al paso del huracán María el que se hayan tenido que acortar los términos, pero estableció que en consideración a ello “hemos también esperado a recibir los comentarios de distintos foros como los senados académicos. La participación todavía no termina, falta entrevistar a los candidatos personalmente en la Junta de Gobierno y, una vez se concluya, yo me sentiré satisfecho y preparado para emitir un voto informado de quién debe ser el próximo presidente de la universidad”.

Con él coincidieron los representantes del sector docente. “Puedo decir que no soy parte del Comité, pero he sido invitada a las reuniones. He estado observando, he podido opinar en el proceso deliberativo. A pesar de que al no ser miembro del Comité no puedo votar, me he sentido incluida, mi opinión ha sido importante y creo que parte de representar a los compañeros claustrales es que haya transparencia y los representantes claustrales estemos aquí”, así lo afirmó la representante claustral, Mayra Olavarría.

“El proceso, dentro de sus críticas por lo acelerado, ha sido abierto, participativo, todos los miembros de la Junta han tenido espacio para evaluar a los candidatos, emitir sus opiniones, y eso nos ha llevado a esta tercera etapa donde tenemos tres candidatos finalistas”, aseveró el representante docente en el Comité, Alan Rodríguez.

Según confirmó Rodríguez, es la primera vez que se incluye a los miembros de la Junta Universitaria (JU) en el proceso de búsqueda del presidente. “Por reglamento quienes vienen llamados a evaluar son los senados. Se incluyó a la JU para dar una mayor participación”, dijo.

Detallaron que la JU es un organismo asesor oficial, de composición amplia, que se constituye de profesores, estudiantes y rectores de todos los recintos y unidades del sistema universitario y el mismo está adscrito a la Oficina del Presidente.

Indicaron que precisamente, procurando la mayor apertura del proceso de búsqueda del presidente en propiedad, la Junta de Gobierno publicó en su portal cibernético (www.juntadegobierno.upr.edu) la información sometida por los candidatos.

