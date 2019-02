Concurso de cartas para ganar casa de $1,700,000

Más Videos (1 of 9)

Una mujer que trabajaba como bibliógrafa y es una empresaria abrió un concurso por el cual desde varias partes del mundo recibe centenares de cartas por distintas vías. Y es que ella está sorteando su vivienda en Alberta, Canadá, la cual está valorada en $1,700,000 y fue construida en 2008.

Lo único que hay que hacer para participar es escribir una carta de no más de 350 palabras y pagar una inscripción de 25 dólares canadienses (unos $20). El concurso comenzó el 5 de enero de 2019 y finalizará el 5 de abril de 2019

De acuerdo a la descripción del concurso la casa está ubicada en las colinas de Millarville, Alberta, y su dueña, Alla Wagner, decidió usar este tipo de concurso tras un infructuoso proceso de venta y luego de que vio una película en la que una familia sorteaba un restaurante de manera similar.

El objetivo es recaudar los $1.7 millones necesarios para cubrir el valor de la casa a través de las tarifas de entrada. Wagner también dijo que donará el 5 por ciento de los ingresos al Refugio de Emergencia para Mujeres de Calgary, explicó KGW8, la afiliada de nuestra cadena hermana NBC.

Wagner dijo que está triste por tener que dejar su hermoso hogar pero está confinada en el segundo piso después de lesionarse las vértebras en junio de 2018.

En la página web del concurso ella cuenta que al comprar la casa "mi sueño se hizo realidad, y al despertarme por las mañanas, mis primeras vistas son los espectaculares paisajes desde las ventanas de mi habitación, ya sean días soleados, nubes que ruedan por el cielo o una misteriosa niebla que se levanta del estanque".

Ella agrega que "esta área y nuestra casa es un paraíso para escritores o artistas", Pero explica que "tuvimos que poner a la venta nuestra casa debido a mi mala salud, que ha sido especialmente mala en los últimos 6 meses. Estar confinada en un solo piso (el segundo) se está volviendo insoportable y está afectando mi trabajo y mi vida de muchas maneras".

Antes de decidir esta modalidad de ofertar su casa Wagner dijo que hizo algunas investigaciones. "Descubrí que una maravillosa película que vi en 1996, "The Spitfire Grill", motivó este concurso y otros en los Estados Unidos y Canadá. Comprensiblemente hay oposición a esta nueva tendencia en el mercado inmobiliario".

Ella comenta que "sin embargo, al igual que la "venta por propietario", este concurso tiene sus desafíos, pero es, en mi opinión, la forma más increíble de encontrar una razón verdaderamente excepcional para otorgar su hogar preciado (no solo por $$$, sino por razones sentimentales) a alguien que puede comunicarme hábilmente y creativamente a mí y a un panel de jueces sobre cómo esta casa espectacular cambiaría o mejoraría la vida de él / ella y su familia".

Wagner dijo que la tarifa de inscripción es baja comparada con los más de 100 dólares de otros concursos similares anteriores. Y la gente decide si le escribe en cartas de papel o elige email. Simplemente tienen que responder: "¿Por qué mudarte a esta casa de ensueño frente al lago cambiaría tu vida?".

En Facebook, Wagner ha ido manteniendo informada a la gente de cómo va la recepción de cartas.

En la página web del concurso a la cual puedes entrar aquí, se informa de los detalles importantes como que los que elijan enviar correo electrónico y hacer transferencia deben usar PayPal al email: sioni@telus.net

Acotan que no se utilicen las transferencias de Google, Zelle, Venmo, ya que todavía no funcionan en Canadá y la aplicación no está disponible ahí.

De acuerdo a las bases del concurso se escogerán 500 finalistas y un panel de jueces determinarán el ganador. Acotan que si no reciben al menos 68,000 cartas le devolverán el dinero a la gente. También el concurso se puede cancelar si la casa se vende, si los dueños fallecen o por "motivo de fuerza mayor".

Explican que el sorteo no se hará como una lotería o por selección aleatoria del ganador. Además obviamente el concursante debe investigar las consecuencias en cuanto a impuestos en caso de que sea el afortunado.

Solo se acepta una inscripción por persona u hogar y deben ser mayores de 18 años.

Telemundo no ha verificado de manera independiente la autenticidad de este concurso y advierte que los interesados sean cautelosos.