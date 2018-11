Está bien comer lechuga romana pero debes mirar la etiqueta

Está bien volver a comer algo de lechuga romana, dijeron los funcionarios de salud de los Estados Unidos. Solo revisa la etiqueta.

La Administración de Alimentos y Drogas redujo su advertencia general de la semana pasada, cuando dijo que las personas no deberían comer ninguna lechuga romana debido a un brote de E. coli. La agencia dijo este lunes que el fenómeno relacionado con el brote parece ser de la región de la costa central de California. Dijo que la lechuga romana de otro lugar pronto debería ser etiquetada con fechas de cosecha y regiones, para que la gente sepa cuál es la que se puede comer.

La gente no debería comer lechuga romana que no tenga la información de la etiqueta, dijo la FDA. En el caso de la romaine que no viene en el empaque, se les pide a los comerciantes y minoristas que publiquen la información en el registro.

La cosecha de germinados recientemente comenzó a pasar de la costa central de California a las áreas donde crece el invierno, principalmente Arizona, Florida, México y el Valle Imperial de California. Esas regiones de invierno aún no se enviaban cuando comenzaron las enfermedades. La FDA también observó que la romana cultivada hidropónicamente y la cultivada en invernaderos no están implicadas en el brote.

El acuerdo de etiquetado se resolvió cuando la industria de los productos pidió a la FDA que limitara rápidamente el alcance de su advertencia para que no tuviera que desperdiciar lechuga romana recién cosechada. Un grupo de la industria dijo que la gente puede esperar comenzar a ver etiquetas tan pronto como esta semana. Señaló que las etiquetas son voluntarias y que supervisarán si se debe ampliar la medida a otras verduras de hoja verde y producir.

La FDA dijo que la industria se comprometió a hacer el estándar de etiquetado para la lechuga romana y considerar opciones de etiquetado a largo plazo para otras verduras de hoja verde.

Robert Whitaker, director científico de Produce Marketing Association, dijo que el etiquetado para la lechuga romana podría ayudar a limitar el alcance de futuras alertas y reconstruir la confianza pública después de otros brotes.

"Romaine como categoría ha tenido un año que ha sido desafortunado", dijo Whitaker.

Las posiciones malas y las buenas para dormir

La postura en la que dormimos puede determinar la calidad de nuestro descanso, según expertos. (Publicado lunes 19 de noviembre de 2018)

La FDA aún no ha identificado una fuente de contaminación en el último brote. No se han reportado muertes, pero los funcionarios de salud dicen que 43 personas en 12 estados se han enfermado. Veintidós personas en Canadá también se enfermaron.

A pesar de que la lechuga romana de la región de Yuma, Arizona, no está implicada en el brote actual, fue culpada por un brote de E. coli esta primavera que enfermó a más de 200 personas y mató a cinco. El agua de riego contaminada cerca de un lote de ganado se identificó más tarde como la fuente probable.

Otros vegetales también fueron culpados por un brote de E. coli el año pasado. Los investigadores de EEUU Nunca especificaron qué ensalada verde podría ser la culpable de esas enfermedades, lo que ocurrió en la misma época del año en que se produjo el brote actual. Pero los funcionarios en Canadá identificaron la lechuga romana como una fuente común de enfermedades allí.

La industria de productos agrícolas sabe que el problema es recurrente, dijo Jennifer McEntire de la United Fresh Produce Association.

"Para que algo se repita de esta manera, simplemente debe haber alguna fuente ambiental que persista", dijo. "La pregunta ahora es, ¿podemos encontrarla?"

Los productores y manipuladores en la región ajustaron las medidas de seguridad alimentaria después del brote de esta primavera, dice la industria. Los pasos incluyen la expansión de zonas de amortiguamiento entre lotes de ganado y campos de producción. Pero McEntire dijo que no se sabe con certeza cómo se contaminó la romaine en el brote de Yuma. Otra posibilidad, dijo, es que los vientos soplaron el polvo del lote de ganado hacia el producto.

McEntire dijo que la industria está considerando múltiples teorías, incluso si hay algo en la lechuga romana que la hace más susceptible a la contaminación. En comparación con la lechuga iceberg, observó que sus hojas están más abiertas, lo que expone más área de superficie.

Dado que la lechuga romana tiene una vida útil de aproximadamente 21 días, los funcionarios de salud dijeron la semana pasada que creían que la lechuga romana contaminada aún podría estar en el mercado o en las casas de las personas.

Intoxicación alimentaria, brotes, no son inusuales. Pero después de un brote de 2006 relacionado con la espinaca, la industria de productos agrícolas tomó medidas que creía que limitarían los brotes a gran escala, dijo Timothy Lytton, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Georgia. El brote vinculado a la lechuga romana a principios de este año puso en duda la eficacia de las medidas, dijo.

Pero Lytton también notó el riesgo inherente de producir, que se cultiva en campos abiertos y se come crudo.