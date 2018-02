Estas son las aseguradoras multadas tras el paso de María

Más Videos (1 of 9)

El Comisionado de Seguros de Puerto Rico, Javier Rivera Ríos, en su esfuerzo por mantener la fiscalización hacia las compañías de seguros y el desarrollo de pago de las reclamaciones, y procurar la transparencia en cuanto a los procesos administrativos llevados a cabo ante la OCS, dio a conocer este jueves las aseguradoras multadas durante las pasadas semanas.

Compañía – cuantía de multas – Reclamaciones en violación

Triple S Propiedad - $ 379,400 - 542

MAPFRE PRAICO Insurance Company - $ 714,000 – 1,019

MAPFRE Pan-American Insurance Company - $ 359,100 - 517

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico - $ 501,200 - 716

Caribbean American Insurance Company - $ 4,200.00 - 6

Multinational Insurance Company - $ 221,900 - 317

Universal Insurance Company - $ 220,200 - 286

Estas imputaciones corresponden a violaciones por incumplimiento del Articulo 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico, y que implica la tardanza en la resolución y pago del término establecido por ley. “Nuestra oficina ha trabajado diligentemente desde el paso del Huracán María, asignando auditores a cada asegurador de propiedad y velando por el desempeño de estos,” explicó Javier Rivera Rios.

Las ordenes emitidas en las pasadas semanas concedieron a las compañías de seguros multadas, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, un término para solicitar vistas públicas. Una vez un asegurador solicita una vista pública se inicia el procedimiento adjudicativo ante la OCS, y en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, dicho proceso de vistas y expediente es público, incluyendo la información de los nombres de los aseguradores envueltos en el proceso administrativo.

El término concedido a las compañías de seguros multadas venció al presente y éstas han solicitado el inicio de vistas ante la OCS, cuyo proceso de vistas e información es público. Durante todas las etapas de este proceso hemos mantenido la pureza de los procedimientos administrativos, actuando con entera firmeza y verticalidad en defensa de los reclamos de los asegurados, afirmó Rivera Ríos.

“Nuestra presencia con auditores se mantiene en las compañías de seguros auditando otras posibles violaciones, y aún dicho proceso no ha culminado. La ordenes que fueron emitidas se limitan solo a las violaciones por dilación en el término para resolver una reclamación que establece el Art. 27.162 del Código, y no queremos que se afecten las auditorias que no han culminado” añadió Rivera Ríos.

Desde el Huracán María y hasta el 31 de enero de este año, en Puerto Rico se han presentado unas 229,458 reclamaciones de seguros. Como producto de estas reclamaciones las compañías de seguros ya han desembolsado unos $ 1.7 mil millones de dólares en pagos. Sobre esto el Comisionado destacó que esta cantidad representa el aumento más significativo en comparación a los meses anteriores.

