NUEVA YORK – Un velo de misterio rodea el homicidio-suicidio de una pareja dominicana en el cuarto de un motel en la ciudad de Hackensack, Nueva Jersey.

Lo que inició como una disputa continuó con un secuestro a punta de pistola para culminar con dos disparos que terminaron en segundos con la vida de ambos.

“Esto no sé cómo lo vamos a asimilar. No sé. Era una mujer joven, era alegre”, expresó Maribel Ferreras, hermana de la víctima.

La familia dijo que Marcia Ferreras, de 41 años, abrió la puerta a su presunto agresor, su expareja José Segura Montero, de 45 años, a eso de las 5:00 a.m. del lunes 2 de julio.

Eric Cuevas, sobrino de la víctima, explicó que Segura Montero tenía “encañonada” a su tía Marcia en el umbral de la puerta principal del hogar.

“Cuando yo salgo él la tiene encañonada y le dice tú y yo tenemos que hablar”, narró el testigo. “Él le da una galleta (bofetada) y eso a mí no me gustó”.

Cuevas quiso defender a su tía y confrontó al sospechoso, pero Segura Montero lo habría amenazado con el arma.

“Ella me dice: no, no espérate, él y yo vamos a hablar”, dijo Cuevas.

Segura Montero, de origen dominicano, presuntamente subió a Marcia a punta de pistola a un vehículo y escapó a toda velocidad. Fue entonces cuando Cuevas aprovechó para alertar a la uniformada.

Unas tres horas después las autoridades dieron con la pareja en el interior de una habitación del motel Knights Inn en Hackensack.

“Yo marqué su número de él y ella me contestó: no hagan nada, no hagan nada”, comentó Maribel Ferreras, hermana de la víctima.

La policía tocó la puerta de la habitación y de inmediato escucharon dos disparos. Al entrar, encontraron muertos al hombre de 45 años y a la mujer de 41. Los agentes dijeron que había un revólver en el suelo.

Segura Montero habría enfurecido cuando Marcia decidió terminar la relación. La hermana de la víctima dijo que ella se había alejado hace meses, pero él continuaba acechándola.

La policía cree que Segura Montero disparó a Ferreras y luego se quitó la vida, pero será el médico forense el que determine cómo transcurrieron los últimos minutos de vida de la pareja.

La familia del sospechoso declinó hacer declaraciones.