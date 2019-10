Estudiante podría perder un brazo tras descarga eléctrica

La madre del estudiante que ayer, miércoles, recibió una descarga eléctrica cerca del plantel José M. Lázaro, localizado en Carolina, reveló su hijo pudiera perder un brazo.

“Por el impacto, al momento, el nene no se acuerda (del accidente). No sabe qué decirme. Lo que sé, él (menor) estaba cerca del trasformador -que estaba cerrado, le vi candados, pero no me dije- y recibió la descarga eléctrica”, relató inicialmente María González durante entrevista radial (NotiUno).

Ahora bien, sobre el cuadro del adolescente, quien permanece sedado y entubado, dijo:

“Ayer, (miércoles), lo chequearon completo. Verificaron cómo estaban sus partes por dentro. Entró a cirugía por una herida en la cabeza. También, fue sometido a una intervención en su mano izquierda por quemaduras. La misma no está ni muy buena ni muy mala”.

“Los doctores me dicen: ‘Puede que se recupere él. Puede que pierda el brazo izquierdo”, puntualizó la progenitora.

Según datos preliminares, un panel energizado explotó frente de la escuela.

Todas las agencias adscritas al Departamento de Seguridad Pública (DSP), así como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Departamento de Educación (DE); están investigando.

