Estudiantes de la UPR de Arecibo se alzan con un Emmy

Un grupo de estudiantes de Comunicación Tele-Radial de la UPR en Arecibo, encaminados por su profesor José Fonseca Delgado, se alzaron con un Emmy el sábado por su documental “Tiempo de Pensar: Historias de María”.

Los estudiantes Nicole Rivera Pabón, Gabriela Montalvo, Anthony Cáceres Aquino, Sabian García Acevedo y Geovanny Hernández, son el grupo de jóvenes que fueron premiados en la categoría de Servicio Comunitario por The National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS), en Miami.

El documental narra las historias reales de los puertorriqueños que experimentaron el devastador huracán María el pasado 20 de septiembre de 2017.

En menos de un año, la universidad fue nominada a un Emmy en dos ocasiones.

